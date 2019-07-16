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張兆聰﹕行業強勢 必瘦站小注投機

【明報專訊】恒指昨升83點，收報28,554點，成交金額713億元。受到百威亞太放棄上市消息影響，港股顯著低開並曾跌逾400點，但內地6月份一系列經濟數據均勝預期，A股從低位大幅升彈，港股跟隨回升。大市暫時仍以上落市為主，投資者還是跟消息炒，醫藥股「4+7」仿製藥招標將擴至全國，但未有增加新的品種，市場視為利好便炒起醫藥股。另一持續大漲的是必瘦站（1830），股價屢創新高，走勢近乎直線上升，若出現回調，可小注投機買入。

中國第二季經濟增長6.2％符合預期，6月份數據則相當亮麗，工業增加值由5月份的升5％加速至6.3％；固投由5.6％加速至5.8％；社會消費零售總額由8.6％加速至9.8％，遠超預期的8.5％。數據公布後，中港股市齊齊止跌回升。

恒指短期窄幅上落

從數據來看，政府基建投資明顯加快，這往往會形成一個趨勢，對於中上游行業會有刺激作用，經濟不會出現失速下滑。但6月份社消明顯受到汽車推動，增幅由5月份的2.1％升至6月份的17.2％，但這背後卻是分銷商趕在排放標準由「國五」變為「國六」前減價速銷所致，7月份又將回復正常。中國經濟還是不溫不火，低位有買盤，回升後又失去動力，短期還是28,000點至29,000點窄幅上落。

短線波動 醫藥股宜吸勿搶

據內地《金融界》報道，國家醫保局在上海召集相關部門和仿製藥企業舉行座談會，雖然此前市場傳聞「4+7」城市要全面鋪開的消息屬實，但這一點其實早已被市場充分消化，而25品種之上大量增加新的品種的傳聞則未有成真，仍維持原先的品種，市場對此反應正面，受新政影響較大的石藥（1093）反彈力度特別強升7％，中生製藥（1177）和三生製藥（1530）也升5.5％及2.8％。醫藥股依然是當前的理想入市對象，但市場消化負面消息後，政策利好令股價更上一層樓，短線反而會較為波動，筆者仍傾向宜吸勿搶。

必瘦站股價近年持續上升，由2016年11月最低位0.52元，到昨日收報4.1元，累積升幅幾達7倍。主席歐陽江於7月5日至8日，於公開市場以均價每股3.303元購買合共600萬股股份，持股比例由66.53％增至約67.07％。令股價愈升愈有。

股價直線升 必瘦站隨時調整

論行業，2018年中國正規醫美市場規模達4953億元，2016年、2017年、2018年，增長率均維持在20%至30%。醫美消費者達2200萬，中國的醫美滲透率低只有2%，遠低於發達國家的10%，仍有很大發展空間。

集團去年純利便激增64%，每股盈利0.289元，派息達0.194元，現價也有接近5厘股息率。集團二季度「香港業務」及「中國大陸及澳門」的銷售合同分別錄得按年增長12.6％及20.3％，動力依然強勁。只是以圖論勢，股價已進入直線上升階段，隨時會出現調整，但作為強勢行業的強勢股，屆時可小注買入碰運氣。

[張兆聰 還看今朝]

相關字詞﹕醫藥股 必瘦站 中國經濟 百威亞太 港股

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