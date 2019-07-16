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經濟
2019年7月16日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
中國上季GDP增6.2% 紀錄新低 6月消費固投回暖 分析：本季料反彈
開發投資增長放緩 銷售面積下跌
失業率微升 大學生畢業就業壓力增
港股昨急跌後倒升收市 連升4日
星展：恒指年底目標27140點
私銀客星洲開戶 財爺：沒走資 業界指先開戶可隨時轉走資金
李達志：銀行總結餘續降 仍夠應付結算需求
被指冒簽補倉確認信 CS基金遭入稟
黃家和：6月餐飲生意跌一成
佐丹奴盈警 料上半年溢利減38%
百威上市失敗 擬另推削債大計 彭博：若有差池將損債券評級
證監接連出招 罰兩監控不力券商
綠城成都項目引中交集團四川農業
TNG：冀開展API業務 今年擬集資12億
聯交所譴責中國再生醫學及12前董事
消費金融公司Home Credit擬來港上市
花旗季績勝預期 揭業績期序幕 美股三大指數早段齊創新高
fb副總裁上參院 為Libra解畫
PIMCO警告：不排除爆發全面貨幣戰
年輕人上車不用急 滾存資金等時機
張兆聰﹕行業強勢 必瘦站小注投機
李浩德﹕跟央行買黃金
金曹﹕留意盈利改善股份
技術取勝﹕石藥14.6元阻力大
劉思明﹕港股市况轉穩 利個股炒作
周顯﹕上巿科涉受賄反映人治問題
銀聯籲引新積金助自製長糧 提取投資組合債息股息 不動本金
湯文亮﹕百威亞太上市「撤回」 代表仍有機會重來
灝景灣實呎逼2萬 青衣兩房樓王 菁雋向隅客入市豐景園 原業主持貨3年升值六成
雅濤閣銀主盤連車位 叫價1134萬挑戰紀錄
新地置地石湖圍補地價21億 呎價4316元
GRAND MONTARA兩伙撻訂貨加價最多7%重推
黃竹坑盛德工廈22億放售
內地客500萬 購中環中心車位
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技術取勝﹕石藥14.6元阻力大
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【明報專訊】丘鈦科技短線挑戰7.7元（圖）
高鑫零售8.5元料有沽壓（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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中國上季GDP增6.2% 紀錄新低 6月消費固投回暖 分析：本季料反彈
開發投資增長放緩 銷售面積下跌
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