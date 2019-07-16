金曹﹕留意盈利改善股份

內外政局不穩 利淡股市

眾多的新聞似乎也比較利淡股市，除了（1）香港的頻繁示威活動及警民衝突之外；（2）美國總統特朗普也發話不滿中國遲遲未落訂單購買農產品，中美商貿談判可能有阻滯；（3）美國國會通過向台軍售22億美元軍備，包括108輛M1A2「艾布蘭」主戰坦克、254枚「毒刺」導彈、14輛M88A2「大力神」裝甲回收車、16輛M1070A1重型裝備運輸車。中國外交部已經表明會制裁相關公司；（4）法國向科技公司徵收「數碼稅」，可能觸發新一輪美歐貿易戰。

7月未見翻身 宜炒個股

自1997年以來，港股7月上升機率有68%，但目前已過了半個月，基本沒有變動。以過往7月升跌中位數4.3%計算，在餘下的半個月，最樂觀可見到29,700點水平，最悲觀是27,300點。活躍期權交易區部署在27,600至29,200點。換句話說，期權莊家似乎不預期有較大升跌幅，28,000點PUT是最多成交的行使價，即日高位可見約400點，表示短線炒家以預期下方27,600至27,800點水平，即市的交易最活躍。上方則是29,000至29,200點。指數波幅有限，炒股不炒市，可參考7月仍預期有盈利增長，使用引伸波幅推算出合理的回調價，或未來30日接貨價。騰訊（0700）仍是分析員較看好的股份，蒙牛（2319），聯想（0992），及平保（2318）預計核心盈利做好，合理短線回調價分別是331元、28.8元、5.6元及87元（見表）。

[金曹 期權制勝]