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李浩德﹕跟央行買黃金

【明報專訊】自從G20峰會會晤後，中美兩國關係回暖，這或多或少與中方強硬態度及特朗普開展競選工程有關，但後續的發展仍然充滿變數，雙方暫時只踏出了第一步，途中出現「反口」的情况亦不足為奇。上周美國聯儲局主席鮑威爾在眾議院聽證會上的言論繼續「放鴿」，月底減息似乎勢在必行，股市亦因此出現短暫式反彈，美股道指上周更一度破27,000點新高。無論減息步伐有否改變，全球競爭式量化寬鬆日子如箭在弦，問題是新印的銀紙會往哪裏去？

全球進入競爭性量化寬鬆

在經濟不景下，風險資產吸引力下降，債券已升無可升，黃金需求或許因而獲得翻身的機會。2008年金融海潚後，美國量化寬鬆導致金價暴升多年，但期後退出了量寬金價便大幅調整。金價的上一個歷史高位已是2011年9月的每盎司1923美元，自2013年以來基本上已沒有碰過每盎司1400美元，但金價卻本年6月起開始抽升，並於特習會前幾日創6年來新高的每盎司1436美元。筆者認為黃金上升動力有三：

（1）低息降低持有黃金的機會成本（黃金沒有利息收入）；

（2）現時政經不穩，黃金重回避險首選；

中國黃金佔比小 料續增持

（3）近年央行都有在增持黃金儲備，根據世界黃金協會調研顯示，去年全球央行合計購入651.5公噸黃金，同比激增74%，佔全球黃金需求約15%（4345公噸），新買家主要是與美國關係緊張的國家。例如中國和俄羅斯。直至6月，中國自12月連續7個月增持黃金儲備，達至1755公噸，但仍只佔外匯儲備約2.7%，相對美國和德國的七成卻是小巫見大巫。

金礦股有槓桿效應 ETF買賣方便

在投資黃金的部署上，可從四方面入手：實金、紙黃金、金礦股、ETF（交易所買賣基金）。實金通常主要指金條、金幣、飾金等，有實物在手會較吸引到傳統及保守的投資者，不過需要考慮保存的方法，買賣的差價可能會較大。紙黃金似金非金，只有黃金存摺並不會有實金在手，毋須考慮存放問題，但有存放機構安全信譽風險。金礦股如招金礦業（1818）及山東黃金（1787）會有倍數效應，但只適合風險胃納較大的投資者。黃金ETF與金價關連，入場費低以及買賣方便，當中SPDR金ETF美國上市的（GLD.US）比香港的（2840）更有流動性。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時並持有招金礦業、山東黃金、SPDR金ETF的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]

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