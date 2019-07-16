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冼健岷 理財信箱
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年輕人上車不用急 滾存資金等時機

【明報專訊】黃先生畢業1年已經轉職3次，就職情况並不理想，在沒有穩定收入下，要達成理財目標有點難度。因此，黃先生首要了解一下現職的發展機會，有什麼晉升階梯，如果現時任職機構不能滿足要求，就要及早另謀高就，因為盡早賺取穩定收入，才可打穩經濟基礎，開展理財計劃。

假設黃先生認為現時職位發展理想，1.5萬元月薪再加上兼職3000元收入，對於一個社會「新鮮人」來說尚算不錯。如果時間許可，不妨多找幾份補習或者兼職，擴闊收入來源。

置業非迫切 若堅持可抽居屋

我們明白現時有很多香港人都以置業為儲蓄目標，然而大家要認清自己的需要量力而為。好像黃先生的個案，他與父母三人居住在居屋單位，並且有自己的獨立房間，有一定的私人空間，是否有迫切的住屋需要值得商榷。而且，黃先生現時收入不算充裕，加上儲蓄不多，家人又未能在經濟上作出支援，建議他暫時放下買樓的目標，將來儲備更豐足時再作考慮。如果堅持要「上車」，可嘗試等待下一輪抽白表居屋的機會，以最新一期居屋為例，最平的單位馬鞍山錦暉苑，售價為156萬元，白表買家首期只需15.6萬元，月供6211元。若然有幸抽中，黃先生有能力付首期，每月供款亦可負擔。相反，抽不到居屋的話亦可利用這段時間儲蓄，等待入市時機再「上車」亦未嘗不可。

先增值財富 日後再考慮創業

黃先生提及有意與朋友創業開店賣懷舊小食，其實他要想清楚究竟想繼續從事網絡媒體工作，抑或抽身出來做小生意，兩者要兼顧不是易事。黃先生表示6年後希望修讀新媒體碩士課程，想必對網絡媒體有一定興趣，如果此時放棄而投身飲食業，未必是最佳的決定。黃先生可以考慮繼續在媒體發展，日後再決定是否投資開舖。

無論想置業安居或儲下碩士課程學費，都要好好計劃如何將資金投資增值。黃先生沒有投資經驗，可考慮有穩定回報的投資產品，包括俗稱「3Pay6」短期儲蓄保險。若以市面上一個「3Pay6」的儲蓄保為例，普遍的最低供款額約7至8萬元亦可以「入場」。如供款3年，6年後期滿可取回保費連利息，其內部回報率（IRR）約3.23厘，可穩中求進。

如果進取一點，可考慮門檻較低又適合投資新手的月供股票，月供股票可投資盈富（2800）、煤氣（0003）和中電（0002）等平穩增值股。假設黃先生每月供5000元，預期年回報率5厘，供6年可望有42萬元。

「上車」不一定是每個香港人的投資目標，大家要清楚了解置業需要和負擔能力，方可作出這個舉足輕重的決定。若果對投資有任何疑問，可參考理財顧問的專業意見，度身訂做出最適切的方案。

冼健岷 康宏理財服務有限公司行政總裁

[冼健岷 理財信箱]

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