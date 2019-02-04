經濟
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PIMCO警告：不排除爆發全面貨幣戰

【明報專訊】環球主要央行發出寬鬆信號之際，資產管理巨擘太平洋投資管理公司（PIMCO）的全球經濟顧問費爾斯（Joachim Fels）發表報告，稱不能排除美國在內的主要央行和政府蓄意削弱本幣，導致貨幣戰全面爆發的可能性。這觀點與華爾街部分分析師的看法一致。有分析師警告，美國總統特朗普一再抱怨主要貿易伙伴的外匯交易操作，加劇了美國干預美元的風險。

特朗普一再抱怨貿易伙伴操縱外匯

費爾斯形容，當前的情况為「第三輪貨幣冷戰」，而戰况有可能升級。他說，主要經濟體之間打了逾5年的貨幣冷戰在去年初暫歇，如今戰火重燃。他認為，美國和其他主要經濟體的央行進行直接干預，以削弱本幣匯率的情况雖不會在短期內發生，但也不能排除此情况出現。

費爾斯稱，特朗普要求聯儲局減息，加上歐洲央行、中國人民銀行及日本央行暗示進一步放寬貨幣政策，令環球貨幣形勢更為緊張，「第三輪貨幣冷戰已揭開帷幕」。他說，沽出美元的威脅，加上特朗普一再出口術遏止美元升值，更重要的是聯儲局準備放鬆貨幣政策，一切都可能令美元偏軟。

美國上一次干預匯市已是2011年日本東北大地震後日圓飈升，當時美國與其他央行出手干預。費爾斯表示，參與貨幣冷戰的不止於主要央行，韓國、印尼、智利和南非本周也有可能減息。

（綜合報道）

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