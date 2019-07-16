fb副總裁上參院 為Libra解畫

比特幣曾跌穿1萬美元

消息指出，fb曾與證交會就Libra問題會談，但官員似乎認為fb未有詳細提供一些技術問題的解決方法，包括如何避免洗錢，以及fb的Libra合作伙伴的權力等。fb上月宣布Libra計劃，一度刺激比特幣價格急升，上月曾高見13,800美元，創去年1月以來高位，迄今其價格已由上月高位回落超過兩成。

美國總統特朗普上周發推文批評，比特幣和其他加密貨幣並非貨幣，價格波動劇烈，沒有價值基礎，且不受監管，可助長毒品交易等非法行為，其言論令加密貨幣價格受壓。

外匯交易商Oanda Corp.的分析指出，特朗普的評論對加密貨幣價格構成下行壓力，預料比特幣價格將繼續偏軟，甚至可能進一步跌至8000美元水平，回吐6月所有升幅。

（綜合報道）

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