fb副總裁上參院 為Libra解畫

【明報專訊】facebook（fb）擬推加密貨幣Libra（天秤），引發多國政府及監管機構關注。fb副總裁馬庫斯（David Marcus）將於周二出席美國參院銀行委員會有關Libra的聽證會，眾院金融服務委員會的聽證會則會於翌日舉行，預料相關監管問題將陸續浮面。《華爾街日報》引述知情人士稱，美國證交會（SEC）正研究Libra的結構，倘確定其設計相當於交易所買賣基金（ETF），fb將需獲SEC的批准才能啟動Libra項目。比特幣價格近日回軟，昨曾跌穿1萬美元關口。
比特幣曾跌穿1萬美元
消息指出，fb曾與證交會就Libra問題會談，但官員似乎認為fb未有詳細提供一些技術問題的解決方法，包括如何避免洗錢，以及fb的Libra合作伙伴的權力等。fb上月宣布Libra計劃，一度刺激比特幣價格急升，上月曾高見13,800美元，創去年1月以來高位，迄今其價格已由上月高位回落超過兩成。
美國總統特朗普上周發推文批評，比特幣和其他加密貨幣並非貨幣，價格波動劇烈，沒有價值基礎，且不受監管，可助長毒品交易等非法行為，其言論令加密貨幣價格受壓。
外匯交易商Oanda Corp.的分析指出，特朗普的評論對加密貨幣價格構成下行壓力，預料比特幣價格將繼續偏軟，甚至可能進一步跌至8000美元水平，回吐6月所有升幅。