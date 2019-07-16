花旗季績勝預期 揭業績期序幕 美股三大指數早段齊創新高

按資產計算，美國第四大銀行花旗在次季的利潤，按年增長約7%至48億美元。經調整上季每股盈利按年增長12%至1.83美元。相比下，第二季收入增幅較為溫和，按年增2%至187.6億美元。

分析料標普500企業盈利跌3%

花旗上季繼續削減開支，支出按年跌2%。與此同時，零售銀行業務理想，次季收入按年增3%。花旗行政總裁高沛德（Michael Corbat）稱，通過執行既定戰略，花旗成功駕馭了不確定的環境因素，在零售業務領域穩健增長，且勢頭良好。不過撇除Tradeweb上市的收益，花旗上季交易收入按年跌5％，跌幅比預期大。固定收入交易也按年跌4%，投資銀行收入更按年跌一成。

第二季市場波動不大，損害了交易部門收入。聯儲局準備減息，也將損害銀行業未來的貸款盈利。投資者將密切關注銀行業是否存在信貸環境惡化的迹象。分析師預期，標普500指數企業次季盈利按年跌3%，可能是2016年次季以來最大跌幅。

美孳息曲線倒掛情况稍紓

七國集團（G7）財長和央行行長準備本周三、四在法國開會之際，國際貨幣基金組織（IMF）署理總裁利普頓（David Lipton）向《金融時報》稱，鑑於經濟增長緩慢且有下行風險，各大央行的貨幣政策保持寬鬆是有道理的，以支撐疲弱的環球經濟繼續增長，反映其對聯儲局和歐洲央行轉向寬鬆政策的肯定。

美國孳息率曲線倒掛被市場視為經濟衰退的徵兆，但隨着美國通脹增長加快，過去一周美國10年期及3個月期國債息差的倒掛幅度大減，至上周五收窄至只有負1.6個基點（100基點等於1厘），較對上一周的負19個基點大幅收窄。

有分析認為，孳息率曲線上周轉趨陡峭，傾斜幅度為3年來最大，反映市場對聯儲局減息以維持美國經濟增長感到樂觀。

摩通資產：儲局減息為免市場崩潰

聯儲局主席鮑威爾早前以中美貿易戰等風險為由，暗示聯儲局可能在本月底的貨幣政策會議減息。Hondius資本管理指出，由於市場認為聯儲局會確保經濟狀况良好，對股市有支持作用。不過減息對經濟的實際提振作用不大，只是有助提振金融資產價格。CME Group利率期貨數據顯示，交易員認為本月減息四分之一厘的概率超過七成，減息半厘的概率也接近三成。

摩通資產管理的首席全球策略師凱利（David Kelly）稱，聯儲局根本沒有減息的理據，官員這樣做是為避免市場崩潰。

（綜合報道）

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