TNG：冀開展API業務 今年擬集資12億

TNG旗下「華爾街創新工場」昨日正式開幕，江慶恩表示，「華爾街創新工場」主要提供一站式企業成長解決方案，包括註冊業務、辦公空間、協助商業客戶開設銀行戶口，同時協助金融科技、財富科技、保險科技等領域企業連接TNG應用程式介面（API）。

江慶恩解釋，TNG 的API已連接大量銀行及電子錢包，商業客戶連接公司API後，可直接獲取多家機構API，包括銀行產品及數據，無需再逐一叩門。

先發展公司 年內不上市

去年多次傳出TNG赴美上市，江慶恩透露，今年不會上市，因為公司增長迅速，希望先投放時間及資源發展公司，現時無上市時間表。

鄭志明：新創建與TNG協同效應強

去年新創建（0659）入股TNG，集團執行董事鄭志明昨日亦有出席TNG活動，問及會否加碼投資，鄭笑言，視乎情况而定，公司業務涵蓋基建、巴士、金融等，與TNG擁有強勁的協同效應。