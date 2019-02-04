TNG：冀開展API業務 今年擬集資12億

【明報專訊】金融科技創企TNG失落首批虛擬銀行牌照，創辦人兼主席江慶恩表示，雖然申請未獲批，但公司已建立成熟的支付網絡，不少獲發虛銀牌照的銀行主動接觸公司尋求合作，希望TNG可支援匯款服務，另外，集團已連接不同海外電子錢包及銀行，計劃展開有關API業務。江又透露，今年計劃再作一輪融資，目標籌集1億至1.5億美元（約7.8億至11.7億港元），主要用作外匯業務的營運資金，以提高可處理交易量。
TNG旗下「華爾街創新工場」昨日正式開幕，江慶恩表示，「華爾街創新工場」主要提供一站式企業成長解決方案，包括註冊業務、辦公空間、協助商業客戶開設銀行戶口，同時協助金融科技、財富科技、保險科技等領域企業連接TNG應用程式介面（API）。
江慶恩解釋，TNG 的API已連接大量銀行及電子錢包，商業客戶連接公司API後，可直接獲取多家機構API，包括銀行產品及數據，無需再逐一叩門。
先發展公司 年內不上市
去年多次傳出TNG赴美上市，江慶恩透露，今年不會上市，因為公司增長迅速，希望先投放時間及資源發展公司，現時無上市時間表。
鄭志明：新創建與TNG協同效應強
去年新創建（0659）入股TNG，集團執行董事鄭志明昨日亦有出席TNG活動，問及會否加碼投資，鄭笑言，視乎情况而定，公司業務涵蓋基建、巴士、金融等，與TNG擁有強勁的協同效應。