證監接連出招 罰兩監控不力券商

寶新前客戶主任涉非法賣空

證監會稱，前稱中國金洋證券的寶新證券，一名前客戶主任許國標於去年7月非法賣空罪成，證監會認為，許的定罪裁決令他作為持牌人的適當人選資格受到質疑，暫時吊銷許的牌照，為期16個月。據證監披露，在關鍵時間寶新有兩個交易系統，其中一個系統能在向港交所（0388）發出賣盤指示前，核查客戶的證券結餘；但另一個交易系統卻不設此功能，涉事客戶主任是透過後者為其個人交易帳戶，發出沽售光宇國際的交易指示，認為寶新用作防止非法賣空的監控措施成效不彰。此外寶新在獲證監會告知時，才得悉涉事客戶主任的非法賣空活動，認為寶新、黃鳳寶及林偉光違反了《操守準則》。

李氏交易欠客戶書面指示

另外證監會亦譴責及罰款李氏證券，稱在2004年至2015年止約10年內，李氏證券一直沒有就在客戶帳戶內進行交易事先取得客戶的書面指示；在2010年視察中首次識別到李氏證券沒有充分劃分其前線與後勤辦事處的職能，但公司一直沒有糾正這項缺失。