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證監接連出招 罰兩監控不力券商

【明報專訊】昨日證監會連環出手處分券商，其中譴責寶新證券並罰款120萬元，證監直斥公司內部監控有問題，沒勤勉盡責監督客戶主任及實施有效的監控措施，暫時吊銷負責人員黃鳳寶及前負責人員林偉光的牌照，為期6個月。另外，證監會炮轟李氏證券劃分職責及處理客戶證券方面犯有內部監控缺失，予以譴責及罰款52萬元。

寶新前客戶主任涉非法賣空

證監會稱，前稱中國金洋證券的寶新證券，一名前客戶主任許國標於去年7月非法賣空罪成，證監會認為，許的定罪裁決令他作為持牌人的適當人選資格受到質疑，暫時吊銷許的牌照，為期16個月。據證監披露，在關鍵時間寶新有兩個交易系統，其中一個系統能在向港交所（0388）發出賣盤指示前，核查客戶的證券結餘；但另一個交易系統卻不設此功能，涉事客戶主任是透過後者為其個人交易帳戶，發出沽售光宇國際的交易指示，認為寶新用作防止非法賣空的監控措施成效不彰。此外寶新在獲證監會告知時，才得悉涉事客戶主任的非法賣空活動，認為寶新、黃鳳寶及林偉光違反了《操守準則》。

李氏交易欠客戶書面指示

另外證監會亦譴責及罰款李氏證券，稱在2004年至2015年止約10年內，李氏證券一直沒有就在客戶帳戶內進行交易事先取得客戶的書面指示；在2010年視察中首次識別到李氏證券沒有充分劃分其前線與後勤辦事處的職能，但公司一直沒有糾正這項缺失。

相關字詞﹕中國金洋 寶新證券 罰款 譴責 證監會

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