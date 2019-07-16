經濟
下一篇 上一篇

百威上市失敗 擬另推削債大計 彭博：若有差池將損債券評級

【明報專訊】彭博報道，原定來港上市的大型新股百威亞太集資計劃擱置，其母公司全球最大啤酒生產商百威英博（AB InBev）需另尋方法紓解過千億美元債務帶來的困境。百威於上周六宣布原定最多764億元的集資計劃落空後，歐洲上市的百威英博股價其後受壓，昨晚開市後一度跌2.8%。同時評級機構標準普爾對其債券信貸評級維持「A-」，彭博行業研究分析師Hoai Ngo及Madeleine Hart指，百威減債一旦作出錯誤決定導致利潤下降，或令其債券評級進一步降級。

明報記者 馬迪帆

彭博指出，面對巨額債務及維持其債券信用評級的壓力，百威英博有4項選擇。過去30年百威一向通過收購品牌，輔以削減開支的策略擴張，今次仍可選擇開源節流，裁減市場宣傳開支及其他費用，同時避免再進行收購，將資金用於償還債務。百威英博亦有可能於日後重啟上市計劃，但今次集資因認購不足而失敗後，投資者已「佔上風」，料下次招股定價會更艱難。

重啓上市 招股定價會更難

此外，坐擁世界各地60多間啤酒生產商的百威英博亦可選擇出售部分資產償債，但此舉料損害百威英博依靠規模盈利的商業模式，加上近年啤酒品牌盈利表現平平，料出售吸引力有限。百威英博回籠資金的最後選擇為再度削減股息，自去年10月百威英博將股息減半後，公司因此節省40億美元（約310億港元）以用來償還債務。彭博指出，減息為痛苦的「一次過手段」，去年減息致使公司股價急瀉19%，市值蒸發180億美元（約1400億港元），故難以再度出手。

大摩摩通失13億保薦費收入

百威亞太上市失敗，其保薦人摩根士丹利及摩根大通亦將損失原定巨額佣金。彭博引述消息人士稱，兩間投行本應分攤合共最多1.4億美元（約11億港元）至1.7億美元（約13億港元）的保薦費收入。消息人士指出，今次百威亞太的上市顧問本預計收取佔發售價總額2%的費用，而保薦人兼牽頭安排行摩根士丹利及摩根大通的佣金將佔其中70%。

除保薦費落空外，上市告吹亦打擊兩家投行聲譽。彭博引述歐洲投行Bryan Garnier & Co.分析師Nikolaas Faes，批評百威及兩家投行未能為新股作合適定價，無法吸引基礎投資者及刺激認購需求，今次上市最終「尷尬收場」（a fiasco）。

上 / 下一篇新聞

中國上季GDP增6.2% 紀錄新低 6月消費固投回暖 分析：本季料反彈
中國上季GDP增6.2% 紀錄新低 6月消費固投回暖 分析：本季料反彈
開發投資增長放緩 銷售面積下跌
開發投資增長放緩 銷售面積下跌
失業率微升 大學生畢業就業壓力增
失業率微升 大學生畢業就業壓力增
港股昨急跌後倒升收市 連升4日
港股昨急跌後倒升收市 連升4日
星展：恒指年底目標27140點
星展：恒指年底目標27140點
私銀客星洲開戶 財爺：沒走資 業界指先開戶可隨時轉走資金
私銀客星洲開戶 財爺：沒走資 業界指先開戶可隨時轉走資金
李達志：銀行總結餘續降 仍夠應付結算需求
李達志：銀行總結餘續降 仍夠應付結算需求
被指冒簽補倉確認信 CS基金遭入稟
被指冒簽補倉確認信 CS基金遭入稟
黃家和：6月餐飲生意跌一成
黃家和：6月餐飲生意跌一成
佐丹奴盈警 料上半年溢利減38%
佐丹奴盈警 料上半年溢利減38%
證監接連出招 罰兩監控不力券商
證監接連出招 罰兩監控不力券商
綠城成都項目引中交集團四川農業
綠城成都項目引中交集團四川農業
TNG：冀開展API業務 今年擬集資12億
TNG：冀開展API業務 今年擬集資12億
聯交所譴責中國再生醫學及12前董事
聯交所譴責中國再生醫學及12前董事
消費金融公司Home Credit擬來港上市
消費金融公司Home Credit擬來港上市
花旗季績勝預期 揭業績期序幕 美股三大指數早段齊創新高
花旗季績勝預期 揭業績期序幕 美股三大指數早段齊創新高
fb副總裁上參院 為Libra解畫
fb副總裁上參院 為Libra解畫
PIMCO警告：不排除爆發全面貨幣戰
PIMCO警告：不排除爆發全面貨幣戰
年輕人上車不用急 滾存資金等時機
年輕人上車不用急 滾存資金等時機
張兆聰﹕行業強勢 必瘦站小注投機
張兆聰﹕行業強勢 必瘦站小注投機
李浩德﹕跟央行買黃金
李浩德﹕跟央行買黃金
金曹﹕留意盈利改善股份
金曹﹕留意盈利改善股份
技術取勝﹕石藥14.6元阻力大
技術取勝﹕石藥14.6元阻力大
劉思明﹕港股市况轉穩 利個股炒作
劉思明﹕港股市况轉穩 利個股炒作
周顯﹕上巿科涉受賄反映人治問題
周顯﹕上巿科涉受賄反映人治問題
銀聯籲引新積金助自製長糧 提取投資組合債息股息 不動本金
銀聯籲引新積金助自製長糧 提取投資組合債息股息 不動本金
湯文亮﹕百威亞太上市「撤回」 代表仍有機會重來
湯文亮﹕百威亞太上市「撤回」 代表仍有機會重來
灝景灣實呎逼2萬 青衣兩房樓王 菁雋向隅客入市豐景園 原業主持貨3年升值六成
灝景灣實呎逼2萬 青衣兩房樓王 菁雋向隅客入市豐景園 原業主持貨3年升值六成
雅濤閣銀主盤連車位 叫價1134萬挑戰紀錄
雅濤閣銀主盤連車位 叫價1134萬挑戰紀錄
新地置地石湖圍補地價21億 呎價4316元
新地置地石湖圍補地價21億 呎價4316元
GRAND MONTARA兩伙撻訂貨加價最多7%重推
GRAND MONTARA兩伙撻訂貨加價最多7%重推
黃竹坑盛德工廈22億放售
黃竹坑盛德工廈22億放售
內地客500萬 購中環中心車位
內地客500萬 購中環中心車位