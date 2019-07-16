百威上市失敗 擬另推削債大計 彭博：若有差池將損債券評級

明報記者 馬迪帆

彭博指出，面對巨額債務及維持其債券信用評級的壓力，百威英博有4項選擇。過去30年百威一向通過收購品牌，輔以削減開支的策略擴張，今次仍可選擇開源節流，裁減市場宣傳開支及其他費用，同時避免再進行收購，將資金用於償還債務。百威英博亦有可能於日後重啟上市計劃，但今次集資因認購不足而失敗後，投資者已「佔上風」，料下次招股定價會更艱難。

重啓上市 招股定價會更難

此外，坐擁世界各地60多間啤酒生產商的百威英博亦可選擇出售部分資產償債，但此舉料損害百威英博依靠規模盈利的商業模式，加上近年啤酒品牌盈利表現平平，料出售吸引力有限。百威英博回籠資金的最後選擇為再度削減股息，自去年10月百威英博將股息減半後，公司因此節省40億美元（約310億港元）以用來償還債務。彭博指出，減息為痛苦的「一次過手段」，去年減息致使公司股價急瀉19%，市值蒸發180億美元（約1400億港元），故難以再度出手。

大摩摩通失13億保薦費收入

百威亞太上市失敗，其保薦人摩根士丹利及摩根大通亦將損失原定巨額佣金。彭博引述消息人士稱，兩間投行本應分攤合共最多1.4億美元（約11億港元）至1.7億美元（約13億港元）的保薦費收入。消息人士指出，今次百威亞太的上市顧問本預計收取佔發售價總額2%的費用，而保薦人兼牽頭安排行摩根士丹利及摩根大通的佣金將佔其中70%。

除保薦費落空外，上市告吹亦打擊兩家投行聲譽。彭博引述歐洲投行Bryan Garnier & Co.分析師Nikolaas Faes，批評百威及兩家投行未能為新股作合適定價，無法吸引基礎投資者及刺激認購需求，今次上市最終「尷尬收場」（a fiasco）。