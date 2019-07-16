佐丹奴盈警 料上半年溢利減38%

集團指出，減少主要來自於大中華地區，主要歸因於包括零售環境疲弱以及中美貿易戰導致這些地區市場情緒不佳。集團首季銷售額已出現下跌10%，達12.99億元，全品牌銷售額跌9.4%，報16.05億元。今年首季同店銷售跌10.7%，2018年同期為升9.5%。佐丹奴昨微升0.29%，收報3.4元。

至於騰訊（0700）概念股、內地移動端直播平台映客互娛（3700）上市剛好一年即發盈警，預期2019年中期會錄得不多於6000萬元人民幣淨虧損。集團指主要是為了加大對技術及產品的研發投入，提前佈局下一代互動娛樂場景而增加研發費用，以及為迎合不同地域、不同年齡用戶的互動娛樂需求，加大投入打造創新產品矩陣，目前亦已推出數款創新產品。該公司昨亦同時回購股份，以近307.3萬元回購199.3萬股，佔已發行股份數0.0967%。

亞洲水泥盈喜 純利增逾50%

映客互娛昨先升後回，曾低見1.49元，高見1.61元，收報1.56元，跌1.89%。按昨日收市價計，一年間映客互娛已較招股價3.85元跌近六成。

此外，亞洲水泥（0743）則在收市後發盈喜，預期上半年的純利按年增加50至60%，增幅主要由於集團產品平均售價上升所致。該股昨跌3.6%，收報13.38元。