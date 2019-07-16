黃家和：6月餐飲生意跌一成

卓悅發盈警 上半年蝕錢

展望暑假檔期，黃家和表示，雖然是行業傳統旺季，但受社會事件影響，未來3至6個月的消費意欲依然疲弱，料本港整體消費將下跌15%。他又稱，近日的示威活動對零售及餐飲行業均有影響，因為市民消費意欲下降，內地遊客亦有所減少，冀事件可早日解決，始終零售及餐飲行業對香港十分重要，如果消費意欲持續下降，將令商戶經營有壓力，繼而拖累本地經濟向下。

黃家和表示，未來希望協助中小企到大灣區作品牌銷售，了解內地市場。他續稱，留意到近年政府加大投入中小企拓展市場的資助金額，中小企可善用資源，且內地市民對香港品牌有一定信心，發展空間很大。

連鎖藥妝店卓悅（0653）昨晚發盈警，指中美貿易戰、人民幣貶值以及香港於6月發生的示威及社會動盪等因素影響，加上中國年初實施電子商務法嚴重打擊內地代購，對公司營業額有不利影響，估計截至今年6月底止上半年度業績會錄得虧損，相對去年同期則錄得純利740萬元。