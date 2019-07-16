被指冒簽補倉確認信 CS基金遭入稟

據本報今年4月下旬報道指，CS基金自去年申報自去年5至7月起，分別披露持有WT集團（8422）、星凱控股（1166）及泛亞環保（0556）股份，除在泛亞持股於今年4月18沽清，期間股價大跌49.4%之外，直到昨日止，WT及星凱累計股價跌71.1%及94.6%。連同最新入稟狀所示該基金經手的稀鎂股份交易，自去年4月至昨日亦累計跌價15.4%，全部其沾手的股份價格都明顯下挫。

按投資者Hon Fung入稟控告Frank Dominick及其任職董事的CS 基金、China Silver Asset Management和China Silver Asset Management （Hong Kong）Ltd顯示，Hon於2018年4月18日斥資380萬美元認購CS基金，並透過股份掉期，指示CS基金購入逾2.218億股權智股份，但是到同年10月該基金在購得1.258億股後便停手，反於去年11月7日及12月14日，要求原告因股價先後兩次補倉各380萬美元，並且斬倉出售當中2700萬股。

原告稱交易損失537.55萬美元

原告Hon於去年尾發現被告假冒其簽名的確認信送交新加坡的信託行，將追孖展及斬倉行動合理化。Hon指，今次交易共損失537.55萬美元，曾要求CS基金等多名被告交出確認信核對簽名真偽不果，因此入稟法院，要求CS基金等多名被告賠償411.18萬美元、討回戶口所有文件和損失，及確認信件上原告簽名被假冒，尋求高院裁定與CS基金協議無效。