私銀客星洲開戶 財爺：沒走資 業界指先開戶可隨時轉走資金

明報記者 歐陽偉昉

陳茂波表示，金管局一直密切監察，認為整體並無出現資金外流情况。他又指，香港即使有遊行示威，市面亦很快恢復正常運作。

私銀高管：查詢較平常多4倍

彭博社引述財富管理公司指出，最近數周有大量新資金從香港轉移至新加坡，有私人銀行家表示，新收到的查詢不是來自已另有資金目的地的超級富豪，而是有1000萬至2000萬美元資產的超高淨值人士。有私人銀行管理層表示，抗議修例開始後，接獲查詢至其他地區比平常多出4倍，修例擱置後客戶並未有大量轉移資金離開，但客戶正在建立渠道，當一旦形勢惡化可迅速轉移資金。

新加坡財富管理公司董事長Portcullis Group董事長David Chong表示，因為香港的示威遊行，有至少管理2億美元資產的家族辦公室，計劃設立在新加坡，而非香港。香港沒有資金流出流入的統計，但本港銀行存款過去一年一直保持按月上升，至5月卻跌了1%（圖1）。

港元拆息全線回調 港匯連跌7天

過去數周資金因大型新股百威亞太（1876）上市相當緊張，隨着百威取消上市程序，港元拆息繼續全線回調，隔夜拆息昨天跌穿1厘，下跌37點子（1厘等於100點子），報0.79929厘。1個月拆息亦跌穿2厘，下跌27點子，報1.90929厘。拆息回落套息活動重現，港元兌美元連跌7天，昨晚10時報7.8269（圖2）。

近月資金需求因大型新股上市急升，有市場人士認為，即使以上因素消失，也不會因富豪轉移資產令資金大幅流走，因為修例早於4月引起市場關注，必要離開的資金已經離開，需要轉移時銀行家亦可提供不少方法。至於拆息，因為百威上市反應欠佳，或影響阿里巴巴是否如市場傳聞即將來港上市，放鬆對未來資金需求，預期在七月派息期過後，港元拆息應回落至低於美元拆息（LIBOR）30點子至40點子的水平。