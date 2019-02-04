星展：恒指年底目標27140點

李振豪又透露，內險、科技及內需相關股份會是增長型股份，原因是內地保單需求受內地「銀髮族」人數上升帶動增長，而科技股則因應公司對雲端服務及自動化需求提升而有持續增長。他續表示，看好內需相關股份的原因是中國昨日公布的上月社會消費品零售額按年增長9.8%，顯示內需強勁並已抵消出口減少的影響。

看好內險科技內需股

對於內地A股，李振豪相信，隨着MSCI擴大A股權重至20%，未來會有更多資金流入內地股市，預計下半年上證指數將在2850點徘徊，惟不設目標價，A股中看好內需及金融板塊，如白酒、銀行及保險相關股份等。

星展銀行投資總監侯偉福表示，零售、汽車、能源、電信及金融五大行業未來需積極轉型，這些行業因科技進步而面臨挑戰，電子商務及虛擬銀行等新經濟業務正漸漸取而代之，如相關公司未能配合新經濟模式，很可能會陷入困境。

當被問到百威亞太暫緩上市一事及本港近期政治事件會否影響本港新股上市，侯偉福回應指出，香港股市的多元及深度對投資者仍有吸引力，還有很多公司正在籌備上市司，暫時未見有大型走資情况出現。