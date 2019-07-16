港股昨急跌後倒升收市 連升4日

百威亞太取消上市拖累 港交所跌1.2%

港股早後最多曾跌近400點，低見28,071點，大市反彈後尾市曾升最多95點，收市升83點或0.29%，報28,554點；國指升50點或0.47%，報10,838點。大市成交713億元，較上個交易日增加14%，仍屬偏低水平。

受百威亞太取消在港上市消息拖累，港交所（0388）收市跌1.16%，報272.2元，拖低恒指11點，是藍籌股中最多，騰訊（0700）成升市火車頭，升1.63%，報360.8元，貢獻恒指46點。

板塊股份方面，內地第二批藥品採購政策傳將於明年起實施，較市場預期推遲一年，刺激醫藥股向上，藍籌股石藥（1093）升7%，收報13.46元，是升幅最大的藍籌，中生（1177）及綠葉製藥（2186）分別升5.5%及4.09%。

本地地產股昨日普遍下跌，長實（1113）跌1.31%至60.15元，恒地（0012）及新世界（0017）分別跌0.23%及0.48%。新地（0016）旗下的沙田新城市廣場周日爆發警民衝突，昨日股價先跌後回穩，收報135.2元，升0.3%。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，香港社會近日多次發生衝突事件，對金融市場影響不大，反而百威上市失敗，令人憂慮下一隻潛在大型新股阿里巴巴或放慢步伐，無助港股成交向上，使昨日港股早段向下，不過內地GDP合預期，令表現回勇。他提醒，現時港股動力有限，成交偏低，亦未見有利好或利淡因素出台，料恒指上落波幅約為數百點，考慮到內地數據中，固定資產投資表現良好，建議可留意內地基建相關股。

分析：成交額偏低 料港股窄幅上落

耀才證券研究部總監植耀輝表示，昨日A股開市表現欠佳，拖累港股表現，百威主要影響投資者心理，未來仍要留意中美貿易戰情况。他又稱，昨日成交額只重上700億元水平，未有成交配合下，恒指難大幅抽升，相信短期仍會在28,000點至29,000點區間上落。