經濟
下一篇 上一篇

開發投資增長放緩 銷售面積下跌

【明報專訊】國家統計局昨日公布6月份70大中城市新建住宅樓價顯示，內地樓價升勢放緩，按年升10.3%，連升45個月，但升幅較5月收窄0.4個百分點；按月則升0.6%，連升50個月，惟較5月放緩0.1個百分點。

按年比較，6月份70個大中城市樓價全部上漲，與5月相同；按月比較，6月有63個城市樓價上升，較5月的67個為少。四大一線城市樓價按年升4.4%，回落0.3個百分點，倘按月比較，上海、廣州及深圳按月升0.3%至0.5%，北京樓價則下跌0.1%。

70城樓價升勢放緩

此外，昨日統計局公布的全國房地產開發投資數據顯示，今年上半年全國房地產開發投資按年增長10.9%，較首5個月增速回落0.3個百分點；新開工面積年增10.1%，增速回落0.4個百分點，竣工面積按年減少12.7%，降幅擴大0.3個百分點。

樓市銷情也遇冷，上半年商品房銷售面積按年下降1.8%，降幅比首5個月擴大0.2個百分點；銷售額年增5.6%，增速亦回落0.5個百分點。此外，在嚴控內房融資渠道之下，上半年地產商的土地購置面積及土地成交價，分別按年減少27.5%和27.6%。

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長毛盛勇表示，從上述房地產相關數據來看，目前內地樓市總體平穩，隨着城鎮化繼續推進，改善及自住需求持續，會為樓市帶來一定支撐，同時在「房住不炒」及「因城施策」的方針持續下，相信下半年房地產投資不會出現大起大落的情况。

相關字詞﹕土地購置 商品房銷售面積 房地產開發投資 70大中城市樓價

上 / 下一篇新聞

中國上季GDP增6.2% 紀錄新低 6月消費固投回暖 分析：本季料反彈
中國上季GDP增6.2% 紀錄新低 6月消費固投回暖 分析：本季料反彈
失業率微升 大學生畢業就業壓力增
失業率微升 大學生畢業就業壓力增
港股昨急跌後倒升收市 連升4日
港股昨急跌後倒升收市 連升4日
星展：恒指年底目標27140點
星展：恒指年底目標27140點
私銀客星洲開戶 財爺：沒走資 業界指先開戶可隨時轉走資金
私銀客星洲開戶 財爺：沒走資 業界指先開戶可隨時轉走資金
李達志：銀行總結餘續降 仍夠應付結算需求
李達志：銀行總結餘續降 仍夠應付結算需求
被指冒簽補倉確認信 CS基金遭入稟
被指冒簽補倉確認信 CS基金遭入稟
黃家和：6月餐飲生意跌一成
黃家和：6月餐飲生意跌一成
佐丹奴盈警 料上半年溢利減38%
佐丹奴盈警 料上半年溢利減38%
百威上市失敗 擬另推削債大計 彭博：若有差池將損債券評級
百威上市失敗 擬另推削債大計 彭博：若有差池將損債券評級
證監接連出招 罰兩監控不力券商
證監接連出招 罰兩監控不力券商
綠城成都項目引中交集團四川農業
綠城成都項目引中交集團四川農業
TNG：冀開展API業務 今年擬集資12億
TNG：冀開展API業務 今年擬集資12億
聯交所譴責中國再生醫學及12前董事
聯交所譴責中國再生醫學及12前董事
消費金融公司Home Credit擬來港上市
消費金融公司Home Credit擬來港上市
花旗季績勝預期 揭業績期序幕 美股三大指數早段齊創新高
花旗季績勝預期 揭業績期序幕 美股三大指數早段齊創新高
fb副總裁上參院 為Libra解畫
fb副總裁上參院 為Libra解畫
PIMCO警告：不排除爆發全面貨幣戰
PIMCO警告：不排除爆發全面貨幣戰
年輕人上車不用急 滾存資金等時機
年輕人上車不用急 滾存資金等時機
張兆聰﹕行業強勢 必瘦站小注投機
張兆聰﹕行業強勢 必瘦站小注投機
李浩德﹕跟央行買黃金
李浩德﹕跟央行買黃金
金曹﹕留意盈利改善股份
金曹﹕留意盈利改善股份
技術取勝﹕石藥14.6元阻力大
技術取勝﹕石藥14.6元阻力大
劉思明﹕港股市况轉穩 利個股炒作
劉思明﹕港股市况轉穩 利個股炒作
周顯﹕上巿科涉受賄反映人治問題
周顯﹕上巿科涉受賄反映人治問題
銀聯籲引新積金助自製長糧 提取投資組合債息股息 不動本金
銀聯籲引新積金助自製長糧 提取投資組合債息股息 不動本金
湯文亮﹕百威亞太上市「撤回」 代表仍有機會重來
湯文亮﹕百威亞太上市「撤回」 代表仍有機會重來
灝景灣實呎逼2萬 青衣兩房樓王 菁雋向隅客入市豐景園 原業主持貨3年升值六成
灝景灣實呎逼2萬 青衣兩房樓王 菁雋向隅客入市豐景園 原業主持貨3年升值六成
雅濤閣銀主盤連車位 叫價1134萬挑戰紀錄
雅濤閣銀主盤連車位 叫價1134萬挑戰紀錄
新地置地石湖圍補地價21億 呎價4316元
新地置地石湖圍補地價21億 呎價4316元
GRAND MONTARA兩伙撻訂貨加價最多7%重推
GRAND MONTARA兩伙撻訂貨加價最多7%重推
黃竹坑盛德工廈22億放售
黃竹坑盛德工廈22億放售
內地客500萬 購中環中心車位
內地客500萬 購中環中心車位