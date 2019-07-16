開發投資增長放緩 銷售面積下跌

按年比較，6月份70個大中城市樓價全部上漲，與5月相同；按月比較，6月有63個城市樓價上升，較5月的67個為少。四大一線城市樓價按年升4.4%，回落0.3個百分點，倘按月比較，上海、廣州及深圳按月升0.3%至0.5%，北京樓價則下跌0.1%。

70城樓價升勢放緩

此外，昨日統計局公布的全國房地產開發投資數據顯示，今年上半年全國房地產開發投資按年增長10.9%，較首5個月增速回落0.3個百分點；新開工面積年增10.1%，增速回落0.4個百分點，竣工面積按年減少12.7%，降幅擴大0.3個百分點。

樓市銷情也遇冷，上半年商品房銷售面積按年下降1.8%，降幅比首5個月擴大0.2個百分點；銷售額年增5.6%，增速亦回落0.5個百分點。此外，在嚴控內房融資渠道之下，上半年地產商的土地購置面積及土地成交價，分別按年減少27.5%和27.6%。

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長毛盛勇表示，從上述房地產相關數據來看，目前內地樓市總體平穩，隨着城鎮化繼續推進，改善及自住需求持續，會為樓市帶來一定支撐，同時在「房住不炒」及「因城施策」的方針持續下，相信下半年房地產投資不會出現大起大落的情况。