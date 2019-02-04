經濟
下一篇

中國上季GDP增6.2% 紀錄新低 6月消費固投回暖 分析：本季料反彈

【明報專訊】國家統計局昨日公布6月份及上半年主要經濟數據。上半年中國經濟增長（GDP）為6.3%，其中第二季GDP增長率僅6.2%，較首季的6.4%回落，並且是自1992年有紀錄以來季度最低經濟增速，但符合市場預期。不過，6月份的固定投資、消費及工業均有超預期表現，加上中美貿易摩擦暫紓緩，分析料第二季GDP將是全年低位，第三季有較大機會反彈。

外貿進口跌幅大於出口跌幅

據國家統計局公布，在第二季GDP增長率回落至6.2%的影響下，上半年GDP增長率略收窄至6.3%；「三頭馬車」的比例當中，由於外貿出現進口跌幅大於出口跌幅的衰退型順差，令淨出口貢獻率達20.7%，間接拉低消費貢獻率至60.1%，資本形成貢獻率至19.2%。

雖然第二季GDP增長率見有紀錄新低，但6月規模以上工業增加值回升至6.3%，累計上半年全國固定資產投資增速回升至5.8%，是連跌兩個月後見反彈；社會消費品零售總額更有超預期表現，6月升9.8%，為去年3月以來新高。

零售額升9.8% 15月新高

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長毛盛勇解釋，6月消費增速回升，與新的汽車排放標準下，推動了更換新車的銷售有關，從而拉動社會消費品零售總額增長約1.6個百分點，其次是網上零售表現較好。毛盛勇亦指出，6.2%的季度經濟增長，在國際間已不算低，而從下半年來看，外部環境仍多變，內部也有下行壓力，消費、固投等指標仍然面對下行壓力。

但分析普遍認同，第二季GDP會是全年低點，第三季將開始反彈。華泰證券宏觀研究分析師李超表示，中央在4月微調首季較寬鬆的貨幣政策，5月中美摩擦重現，令工業和投資都趨弱，加上內需疲軟，促使第二季GDP回落，接下來隨着汽車消費的回暖及下半年基建項目的開工，第三季GDP如無意外將可觸底反彈，只不過反彈程度視乎消費的回暖程度和基建的開工速度。

分析：減稅效應 房產投資續下行

交行金融研究中心高級研究員劉學智則表示，減稅降費的效應下半年可能更明顯，外部方面，中美展開新一輪談判有助於內需和製造業投資的改善，不過從樓市政策基調不變來看，下半年房地產投資仍將繼續下行。另外由於第二季GDP未見大遜預期的走弱，貨幣政策短期內會繼續保持適度寬鬆。

昨日，人行進行了2000億元（人民幣•下同）的中期借貸便利（MLF），其中續作1885億元，淨投放115億元；同日縣域農商行定向降準第三階段調整，估計釋放流動性約1000億元。

明報記者 陳子凌

相關字詞﹕工業增加值 投資 消費 中國gdp 三駕馬車

上 / 下一篇新聞

開發投資增長放緩 銷售面積下跌
開發投資增長放緩 銷售面積下跌
失業率微升 大學生畢業就業壓力增
失業率微升 大學生畢業就業壓力增
港股昨急跌後倒升收市 連升4日
港股昨急跌後倒升收市 連升4日
星展：恒指年底目標27140點
星展：恒指年底目標27140點
私銀客星洲開戶 財爺：沒走資 業界指先開戶可隨時轉走資金
私銀客星洲開戶 財爺：沒走資 業界指先開戶可隨時轉走資金
李達志：銀行總結餘續降 仍夠應付結算需求
李達志：銀行總結餘續降 仍夠應付結算需求
被指冒簽補倉確認信 CS基金遭入稟
被指冒簽補倉確認信 CS基金遭入稟
黃家和：6月餐飲生意跌一成
黃家和：6月餐飲生意跌一成
佐丹奴盈警 料上半年溢利減38%
佐丹奴盈警 料上半年溢利減38%
百威上市失敗 擬另推削債大計 彭博：若有差池將損債券評級
百威上市失敗 擬另推削債大計 彭博：若有差池將損債券評級
證監接連出招 罰兩監控不力券商
證監接連出招 罰兩監控不力券商
綠城成都項目引中交集團四川農業
綠城成都項目引中交集團四川農業
TNG：冀開展API業務 今年擬集資12億
TNG：冀開展API業務 今年擬集資12億
聯交所譴責中國再生醫學及12前董事
聯交所譴責中國再生醫學及12前董事
消費金融公司Home Credit擬來港上市
消費金融公司Home Credit擬來港上市
花旗季績勝預期 揭業績期序幕 美股三大指數早段齊創新高
花旗季績勝預期 揭業績期序幕 美股三大指數早段齊創新高
fb副總裁上參院 為Libra解畫
fb副總裁上參院 為Libra解畫
PIMCO警告：不排除爆發全面貨幣戰
PIMCO警告：不排除爆發全面貨幣戰
年輕人上車不用急 滾存資金等時機
年輕人上車不用急 滾存資金等時機
張兆聰﹕行業強勢 必瘦站小注投機
張兆聰﹕行業強勢 必瘦站小注投機
李浩德﹕跟央行買黃金
李浩德﹕跟央行買黃金
金曹﹕留意盈利改善股份
金曹﹕留意盈利改善股份
技術取勝﹕石藥14.6元阻力大
技術取勝﹕石藥14.6元阻力大
劉思明﹕港股市况轉穩 利個股炒作
劉思明﹕港股市况轉穩 利個股炒作
周顯﹕上巿科涉受賄反映人治問題
周顯﹕上巿科涉受賄反映人治問題
銀聯籲引新積金助自製長糧 提取投資組合債息股息 不動本金
銀聯籲引新積金助自製長糧 提取投資組合債息股息 不動本金
湯文亮﹕百威亞太上市「撤回」 代表仍有機會重來
湯文亮﹕百威亞太上市「撤回」 代表仍有機會重來
灝景灣實呎逼2萬 青衣兩房樓王 菁雋向隅客入市豐景園 原業主持貨3年升值六成
灝景灣實呎逼2萬 青衣兩房樓王 菁雋向隅客入市豐景園 原業主持貨3年升值六成
雅濤閣銀主盤連車位 叫價1134萬挑戰紀錄
雅濤閣銀主盤連車位 叫價1134萬挑戰紀錄
新地置地石湖圍補地價21億 呎價4316元
新地置地石湖圍補地價21億 呎價4316元
GRAND MONTARA兩伙撻訂貨加價最多7%重推
GRAND MONTARA兩伙撻訂貨加價最多7%重推
黃竹坑盛德工廈22億放售
黃竹坑盛德工廈22億放售
內地客500萬 購中環中心車位
內地客500萬 購中環中心車位