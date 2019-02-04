中國上季GDP增6.2% 紀錄新低 6月消費固投回暖 分析：本季料反彈

外貿進口跌幅大於出口跌幅

據國家統計局公布，在第二季GDP增長率回落至6.2%的影響下，上半年GDP增長率略收窄至6.3%；「三頭馬車」的比例當中，由於外貿出現進口跌幅大於出口跌幅的衰退型順差，令淨出口貢獻率達20.7%，間接拉低消費貢獻率至60.1%，資本形成貢獻率至19.2%。

雖然第二季GDP增長率見有紀錄新低，但6月規模以上工業增加值回升至6.3%，累計上半年全國固定資產投資增速回升至5.8%，是連跌兩個月後見反彈；社會消費品零售總額更有超預期表現，6月升9.8%，為去年3月以來新高。

零售額升9.8% 15月新高

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長毛盛勇解釋，6月消費增速回升，與新的汽車排放標準下，推動了更換新車的銷售有關，從而拉動社會消費品零售總額增長約1.6個百分點，其次是網上零售表現較好。毛盛勇亦指出，6.2%的季度經濟增長，在國際間已不算低，而從下半年來看，外部環境仍多變，內部也有下行壓力，消費、固投等指標仍然面對下行壓力。

但分析普遍認同，第二季GDP會是全年低點，第三季將開始反彈。華泰證券宏觀研究分析師李超表示，中央在4月微調首季較寬鬆的貨幣政策，5月中美摩擦重現，令工業和投資都趨弱，加上內需疲軟，促使第二季GDP回落，接下來隨着汽車消費的回暖及下半年基建項目的開工，第三季GDP如無意外將可觸底反彈，只不過反彈程度視乎消費的回暖程度和基建的開工速度。

分析：減稅效應 房產投資續下行

交行金融研究中心高級研究員劉學智則表示，減稅降費的效應下半年可能更明顯，外部方面，中美展開新一輪談判有助於內需和製造業投資的改善，不過從樓市政策基調不變來看，下半年房地產投資仍將繼續下行。另外由於第二季GDP未見大遜預期的走弱，貨幣政策短期內會繼續保持適度寬鬆。

昨日，人行進行了2000億元（人民幣•下同）的中期借貸便利（MLF），其中續作1885億元，淨投放115億元；同日縣域農商行定向降準第三階段調整，估計釋放流動性約1000億元。

明報記者 陳子凌