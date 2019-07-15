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環球減息 銀債保證3厘吸引

【明報專訊】香港政府第四批供長者認購的銀色債券上周三起正式接受認購，與去年底發行的第三批一樣，最少有3厘息包底。相對現行的港元定期存款，加上市場憧憬美國及其他各國央行陸續減息，3厘定息相對吸引。若加上分銷銀行的各項手續費減免優惠，則能將回報放到最大。

撰文：李凱茵

香港政府第四批銀色債券，目標發行額30億元，7月29日發行。認購期由上周三開始，至18日(本周四)下午二時截止，每手1萬元。銀色債券只供1954年或之前出生、年滿65歲的香港居民認購。合資格人士可向20間配售銀行或19間指定證券經紀認購。

與去年底發售的第三批銀債一樣，目前正接受認購的銀色債券年期3年，每6個月派息一次。息率與本地通脹掛鈎，以綜合消息物價指數過去6個月的變化平均值計算。最低利率也與第三批看齊，不會少於3厘。當然，如果通脹繼續保持在目前或過去數年的水平，息率難望有超過3厘水平。不過，在減息憧憬下，這個息率水平與存款比較仍然非常吸引。

可原價連累計利息提早贖回

港元定存息率今年以來逐步上升，惟連同新資金或網上開立戶口等特別優惠在內，目前較高息率的港元定期存款，若以同樣半年派息的6個月存期息口比較，最高也只有2.3厘，與銀色債券3年穩袋3厘比較遜色得多。

債券年期3年，退休人士或長者可能會擔心資金被綁期間，有緊急需要時難作資金周轉。事實是這方面也可放心，因為即使這批債券不設二手市場，但只要向配售銀行提出提早贖回申請，政府也會以原價和相應的累計利息贖回，即由上一次派息日後至贖回日止，以定息3厘作基礎，逐日計算並支付利息。如再以定期存款作比較，如要在存期完結前提前結清存款，存戶不但不能獲派利息，更需要按銀行規定繳付手續費。故此，如以資金彈性作比較，仍是以銀債優勝。

入場門檻低 最低認購額萬元起

銀債另一項較定期存款優勝的地方，就是入場門檻低。根據銀行提供的新資金息率優惠的條款，不少銀行規定存入新資金金額達到10萬元，甚至100萬元。相對銀色債券，最低認購額只需1萬元，對於資金較緊的長者來說，自是輕鬆得多。

另外，也要留意認購銀色債券的額外費用。如向銀行認購，須繳付最多0.15%的手續費；若向證券經紀認購則須繳付經紀費，可高於或低於0.15%。不過，政府方面也表明，認購手續費可由銀行決定是否豁免或調低。所以，長者不妨留意銀行或經紀行方面有否提供優惠。

留意配售銀行優惠 豁免手續費

以每手計算手續費15元，不算大數目，但可以慳的又可樂而不為?今次也有多間銀行配合認購期推出手續費七免，甚至是八免優惠。提供優惠的銀行包括: 滙豐、中銀、大新、富邦、工銀亞洲、花旗、上商等等，證券經紀也有時富金融和耀才證券。免卻的費用包括認購手續費、託管費、代收利息費、提早贖回費、到期贖回費、存入費和轉出費，另加經紀行的經紀費用。大新VIP銀行服務客戶透過預約，認購期內可享延長服務時間1小時。總之，申請時宜先向認購銀行或經紀行了解銀債的相關風險、申請的須付費用或有否相關優惠。

[退休綢繆]

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