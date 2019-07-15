康怡連續兩月均呎逾1.9萬

明報記者 周綺琪

康怡花園由今年初的平均呎價約17300元，至上月升至19564元，惟成交宗數見下跌，由3月高位的26宗，回落至上月的6宗成交。中原首席分區營業經理楊文傑表示，屋苑毗鄰的太古城近期平均成交呎價升破2.4萬元，預料將刺激康怡花園做價。楊續稱，康怡花園上周錄得成交，單位為M座低層8室，實用面積707方呎，屬3房套間隔，以1364萬元成交，實呎19293元。原業主1997年以770萬元買入，持貨22年，帳面獲利594萬元或77%。另利嘉閣高級經理吳玉蘭表示，二手市場比早前淡靜，但近日氣氛已見改善，買家願意還價。吳續稱，以本周走勢計，預料本月成交宗數將較上月多，成交價亦會持續上升。

華明邨未補價360萬 新界北公屋王

樓價持續高企，帶動資助房屋做價亦創新高。美聯高級營業經理葉劍威表示，粉嶺公屋華明邨康明樓高層6室，實用面積544方呎，在第二市場以360萬元（未補地價）售出，實呎6618元，成交價及呎價除創屋苑新高外，更成為新界北未補價公屋王。原業主2000年以約20.4萬元（未補地價）購入單位，帳面獲利約339.6萬元或16.6倍。

尚豪庭相連戶2050萬破頂

私宅方面，元朗尚豪庭錄得大額二手成交。中原營業經理王勤學表示，屋苑2座頂層相連單位，實用面積1279方呎，屬4房雙套連儲物套房間隔，連天台1016呎（內置樓梯），以2050萬元售出，實呎16028元，成交價創屋苑二手新高。原業主於2011年5月以1867萬元一手買入單位，持貨約8年，帳面獲利183萬元，升值約10%。

灝景灣海景3房1280萬破頂

青衣指標屋苑灝景灣亦錄得高價成交。中原高級分行經理朱偉雄表示，單位為2座中層C室，實用面積666呎，3房間隔、享海景，新近以1280萬元成交，實呎19219元，創同類戶型呎價新高。

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