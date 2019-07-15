何文田皓畋 享九龍靚景

明報記者 張允亭

攝影 劉焌陶

餘貨全屬3房以上大戶

皓畋自2016年初開售至今，已累售逾95%單位，目前待售餘貨僅約50伙。

嘉里早前開放現樓連裝修示範單位，為10座11樓B室，實用面積1300方呎，採4房1套間隔。單位玄關位寬闊，放置特色造型的擺設，客廳採簡潔時尚設計，牆身選用顏色偏淺的木色，又以大量亮面楓木裝飾，並配襯灰色系石材地磚，同時擺放明亮的白色家具，營造清新高雅感覺。另外，住客可於客廳對出約48方呎露台，欣賞市區景色及內園池景。

飯廳有足夠空間放置供9人使用的餐枱，其中一幅牆身以白底黑紋大理石鋪砌，成為視覺上的焦點，配合室內燈光更顯豪華高貴。

單位採傳統梗牆間隔的廚房，面積約90方呎，設有U形工作枱和多組鏡面廚櫃，配備煤氣煮食爐、雪櫃、焗爐、洗衣乾衣機等家電。此外，廚房設有窗戶，有助室內通風，廚房內亦設有工作間。

設計師將其中一個睡房改成書房，靠牆放置書櫃，另有書枱及特色擺設點綴，並和所有睡房一樣，書房採落地玻璃窗，室內份外光猛之餘，亦享開揚景觀，提升室內空間感。其餘兩間細房則靠窗邊放置單人睡牀及衣櫃。

主人睡房位於走廊盡頭，以長形開則，長約5.7米，闊約2.8米，並外連工作平台。房內設計以灰色及象牙色為主調，而設計師亦利用房間長約6米的特點，於房內增設衣帽間，以亮面趟門分隔，衣帽間設有多塊石材層板，提供足夠空間供住客放置衣物服飾，氣派盡顯。主人睡房內的套廁牆身以石材鋪砌，同時備有浴缸和淋浴間。

鄰近商場 起居購物方便

皓畋鄰近何文田廣場及何文田邨， 周邊食肆和民生商店林立，有街市滿足居民日常所需。另外，毗鄰社區設施包括馬頭圍配水庫遊樂場、常盛街公園等。交通方面，項目周邊設有巴士及小巴站，可往返各區，惟項目距何文田港鐵站約15分鐘步程。

此外，屋苑設有會所，室內面積超過3.5萬方呎，戶外設施及綠化面積約13萬方呎，設有健身室、瑜伽室、游泳池、宴會廳、緩步徑等。

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