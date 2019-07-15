一手旺二手靜 7月物業買賣料跌3%

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，6月居屋截止認購申請，加上《逃犯條例》修訂爭議、啟德商業地王撻訂等連串不明朗和負面因素影響，以致二手交投明顯下跌，但發展商仍然推售新盤及貨尾單位，以致整體數字未有大跌，僅輕微回軟，加上多個新盤等待發售，相信8月登記數字可以回升。

一手註冊料企穩1500宗

一手私宅方面，7月暫錄212宗登記及涉40.9億元，料全月錄1500宗及涉160億元，較6月錄得1066宗及涉148.5億元，分別上升40.7%及7.8%；由於6月將軍澳日出康城GRAND MONTARA開售銷情理想，估計可令一手買賣登記企穩1500宗。

7月暫時錄得最高登記宗數的新盤為新地（0016）屯門御半山II期，暫錄28宗登記及涉1.7億元；其次為內房萬科屯門掃管笏上源、以及恒地（0012）紅磡啟岸，同樣錄得19宗登記，分別涉總值1.2億及1億元。

至於二手私宅，7月暫錄816宗登記及涉75.7億元，料全月錄2600宗及涉240億元，較6月的3209宗及涉319.1億元分別下跌19%及24.8%，估計將是今年2月錄得2278宗及涉177.2億元後，5個月以來的低位，反映受《逃犯條例》修訂爭議、啟德商業地王撻訂等因素影響。大型屋苑方面，7月鰂魚涌太古城暫錄10宗登記居首、天水圍嘉湖山莊錄7宗、沙田第一城錄6宗，以及荔枝角美孚新邨錄5宗。