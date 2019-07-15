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維景灣畔3房1680萬破頂

【明報專訊】雖然整體二手成交淡靜，但部分指標屋苑仍錄高價成交，其中將軍澳維景灣畔一個3房標準戶以1680萬元售出、實呎21,052元，兩者均創屋苑新高。另粉嶺居屋雍盛苑實用面積211方呎細單位於自由市場以實呎14,692元售出，追平屋苑最高呎價紀錄。

香港置業助理分區董事劉浩勤表示，維景灣畔2座極高層D室，實用面積798方呎、屬3房連主人套房和工人房間隔，減價70萬元或4%後，以1680萬元售出，實呎21,052元，相關成交價和呎價料創屋苑標準戶新高；原業主於2000年以429.3萬元購入，帳面賺逾1250萬元或約3倍。

另市場消息指，粉嶺居屋雍盛苑A座中層19室，實用面積211方呎開放式戶，以310萬元（已補地價）售出，實呎14,692元，追平屋苑已補地價單位呎價紀錄，有指買家為菁雋向隅客；原業主於2014年以208萬元（已補地價）購入，帳面獲利102萬元，賺幅約五成。

雍盛苑開放戶已補價310萬易手

暑假為租務旺季，大角嘴利奧坊‧曉岸新錄一宗1房租務成交。香港置業首席聯席董事文愛玲表示，利奧坊‧曉岸2座低層B室，屬實用面積259方呎1房戶，經議價減價800元後，以月租1.55萬元租出，實用呎租59.8元；業主於2015年以394萬元購入單位，租金回報率4.7厘。

由於過去兩天一手市場有多個新盤開售，二手成交量續跌，中原統計，十大屋苑在剛過去周末兩日錄得5宗成交，按周減少3宗或38%，其中6個屋苑錄得零成交，包括港島東太古城和康怡花園、藍田麗港城、將軍澳新都城、沙田第一城和東涌映灣園。

利奧坊‧曉岸1房呎租撲60元

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日發展商加快推盤，分散二手市場焦點，現時二手業主叫價普遍堅挺，致二手交投續低位橫行。

另美聯統計，十大屋苑過去兩日錄約4宗買賣成交，連續8個周末維持單位數水平，美聯住宅部行政總裁布少明表示，發展商積極推盤吸納市場大批購買力，令二手買賣交投續受壓。

相關字詞﹕雍盛苑 維景灣畔 新高成交 十大屋苑

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