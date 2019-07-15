十優港姐麥明詩 傳購3伙助兄上車

翻查資料顯示，麥明詩2016年出席一個新樓盤宣傳活動時，向在場記者表示，「大學生畢業，窮盡一生精力去負債買樓，其實亦十分悲哀」，並指買樓不一定要買新樓，舊樓只要花多點心思，亦可以成為理想居所。

「上車難 會一步一步來」

不過，昨日早上麥明詩與家人在菁雋的售樓處現身，據代理消息指，麥氏一家共購入項目3個單位，包括至少兩個實用面積134方呎的高層開放式單位。

麥明詩其後接受傳媒訪問時，未有正面回應市場消息，僅表示今次主要是幫助哥哥上車，但希望保留一點私隱予哥哥。對於單位面積細小，她表示現時上車困難，「會一步一步來、會繼續努力工作。」

2房買家：住迷你戶會抑鬱

另外，抽得前籌的裝修公司老闆麥先生，昨日以約516萬元購入菁雋一個2房單位；麥先生表示，當年為菁雋進行工程時已有看過100多方呎的迷你單位，當時覺得「住咁細會抑鬱」，得知抽得前籌後，考慮到單位將來有機會轉作自用，決定購入一伙2房單位，計劃先用作收租，將來或收回自住。