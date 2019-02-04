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「龍牀盤」菁雋開售344伙近清袋 實用128方呎開放式戶兩小時售罄

【明報專訊】內房佳源國際（2768）與「舖王」 鄧成波持有的屯門「龍牀盤」菁雋，在蟄伏7個月後、早前以個別單位劈價逾三成重推，隨即成市場焦點，樓盤昨日大舉推售344伙，消息指售約340伙、即接近沽清；其中備受市場關注、12伙實用面積128方呎開放式單位，更於開售兩小時內全數沽清，令新盤市場本月累計售約800個單位。

明報記者 林尚民

菁雋早於去年底進行首輪銷售，但因平均呎價高見1.7萬元、實用面積131方呎開放式戶入場費達285萬元，貴絕屯門價位令買家卻步，當時只售出兩伙，成近期首輪銷售最慘淡的新盤。不過，賣方近日突劈價最高36%，以全城新盤最細、實用面積128方呎開放式戶入場價僅173萬元作招徠，成功吸引買家注意，開售前累收約1.2萬票，超額34倍。

菁雋昨日推售344伙，昨日早上先進行S組揀樓（即賣方的員工或其親屬、或員工介紹之人士內部認購時段），據悉，該時段可售30個單位，售出其中21伙，包括市傳藝人麥明詩所購的單位（見另稿），餘下單位即撥入B組（即一般買家）。

昨天日間天氣晴朗，不少B組買家到場時，要在售樓處門外「曬住太陽」等候進場，但由於賣方將買家分成多批進場，因此人龍未算太長，秩序良好，反而售樓處內人頭湧湧。

代理：1房單位最受歡迎

代理表示，菁雋以1房單位最受買家歡迎，成為率先沽清的戶型；而每層的31室、即實用面積僅得128方呎的開放式單位，全數12伙亦在兩小時內全部售出。

據消息指，菁雋昨日可售的344伙，即日沽出約340伙，佔可售單位總數約99%，即接近沽清，單日套現逾10億元。

至於同區新地（0016）旗下御半山II期在剛過去的周五、周六兩日加推共30伙應市，據悉昨日再售出其中6伙，該批加推單位3日以來共售出約28伙，令項目累售增加至215伙，估計套現超過13億元。

形薈開放特色戶呎價撲2.4萬

新地同系筲箕灣形薈則以發價單形式售出1A座3樓H室，屬實用面積281方呎開放式間隔、另連6方呎平台，成交價672萬元、實呎23,915元，為樓盤本月第二宗一手成交。

內房萬科置業（香港）屯門掃管笏上源昨日售出3伙2房、3房單位，呎價介乎1.08萬至1.27萬元，令項目去年10月開售至今累售至972伙。

淺水灣道90號洋房4.9億沽 實呎8.6萬

豪宅方面，長實（1113）南區淺水灣道90號以逾4.891億元售出實用面積5672方呎的6號屋（另連942方呎平台、270方呎花園），實呎逾8.6萬元，據悉買家為港人。項目去年6月至今累售7幢洋房，套現近35億元，現餘4幢洋房待售。

相關字詞﹕新盤推售 佳源國際 鄧成波家族 菁雋 龍牀盤

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