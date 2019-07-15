李志成：一手百花齊放 重燃購買力

稅務局公布，上月三大辣稅的總成交宗數錄得共1951宗，較5月跌34%，而辣稅總稅收20.27億元，較5月下跌21%。上月貿易戰升溫，加上本港捲入政治風波，令投資者及用家對入市態度較審慎，辣稅收入下跌屬正常。觀乎上月底G20峰會期間中美元首會面後，貿易戰局勢明朗化，特朗普宣布暫停向中國加徵關稅，另外，美國聯儲局預告將減息，意味本港低息環境將持續，業主不用擔心捱貴息，加上本港政治風波亦有緩和，大市氣氛轉好，用家及投資者開始重投市場，發展商趁機密密推新盤，揭開一手戰序幕，若銷情持續理想，預計7月辣稅量額有望止跌回升。

最近一手樓市百花齊放，周六（13日）及周日（14日）新界區有多盤齊推，以大埔及屯門為主要戰場。屯門有細價上車盤重推，減價接近四成加推36伙，入場單位最細128方呎，折實售價173萬元，頓成市場焦點，項目連日收票鎖客，並於周日發售344伙，累收1.2萬票，超購近34倍，成為2013年《一手住宅物業銷售條例》實施以來的單幢式新盤票王，帶動新盤市場急升溫。下半年亦有不少豪宅新盤正密鑼緊鼓部署推售，預計東半山豪宅項目率先登場，有機會刺激有實力的買家入市，帶動樓市翻身。

香港置業行政總裁

[李志成]