布少明：樓市料進「蜜月期」

首先說一下利好樓市的宏觀面，當中有部分因素筆者也屢在本專欄提及，可能讀者也不陌生。第一是利率因素，美國有可能減息，即使本港不跟減，但同樣意味加息無望，對樓市帶來支持；第二是資金流向，本港銀行存款數字逾13萬億，在「水浸」下，樓市自然水漲船高。

第三是業主借貸比率低，有近七成家庭供滿樓，催生不少「父母幹」買樓個案，同時無資金壓力，大劈價放盤難度提高，變相支持樓市；第四是失業率問題，失業率已連續14個月低見2.8%的逾20年新低，市民無失業，供樓供得掂，自然不會出現劈價賣樓的個案。

利好因素多於利淡

當然，樓市並非全無後顧之憂，筆者想到的是以下因素。首先，雖說中美貿易戰重啟談判，但雙方談判忽然破裂已有前科，所以這可能演變成長期紛爭，困擾環球經濟長遠表現。最後，環球經濟亦有可能出現一些突如其來的「黑天鵝」事件，重挫樓市及整體投資市場。但總括而言，現時樓市利好因素是多於利淡的。

隨着樓市焦點重投一手市場，發展商加快推盤步伐，市場統計下半年供應可能逾1萬伙，樓市料將步入「蜜月期」。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]