廖偉強：勿讓怨氣拖垮香港

6月底中美兩國元首在日本大阪的G20峰會見面，雙方談判氣氛良好，大家亦同意重新展開貿易談判，美國在同一時間解除了部分華為的制裁，這些對樓市都是好消息，地產代理在生意上可放鬆一口氣。

但是，目前在香港另一個課題，是反對《逃犯條例》修例而引發的另外一場政治風波。除了遊行示威之外，年輕人對政府的不滿，開展了漫長的抗爭，開始演變激烈的行動，包括包圍警察總部、騷擾不同的政府部門、衝擊及破壞立法會等情况，之後還陸續有來，看似演變為顏色的革命。

外國遊客擔心香港的動亂而減少到香港旅遊，各行各業亦因為遊行及示威的影響而令生意減少。人與人之間的不同政見而產生爭拗、矛盾及撕裂，目前的香港正瀰漫着一片愁雲慘霧，不理政治及被動的香港市民只有無奈。從前的香港人很少參與政事，年輕的時候生活雖然艱苦，大部分的香港市民都是居住在徙置區，沒有太多的物質享受，資訊科技亦沒有現今般發達，但大多數人從來都不會抱怨。年輕人在社會工作，往往都是身兼數職，務求在事業上可以出人頭地，為自己及家人爭氣。今天的香港人，未至於人人都可以豐衣足食，但只要努力工作，生活絕對不成問題。現今失業率偏低（只有2.7%），搵工容易，如果肯犧牲部分的享樂時間，願意身兼數職，儲備資金成為有樓一族絕對不成問題，既然有時間去抱怨，倒不如積極去爭氣，將來成功的機會可能就是你！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]