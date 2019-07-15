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陳永傑

投資策略

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陳永傑：循序漸進減息更佳

【明報專訊】美國總統特朗普與中國領導人習近平上月底在日本G20峰會會面之後，貿易戰暫告停火，兩國繼續磋商。本港住宅樓市迅速起動，不論豪宅、中價樓及上車盤成交都轉旺，改善層面全面。

6月份本港社會氣氛比較差，造成樓市成交數量及金額均告放慢。但中美領導人會面是在6月29日早上，得悉兩國恢復貿易磋商，本港樓市氣氛改善，以一手新盤而言，周末兩天成交大幅增加至約700宗，比較對上一周的周末，交投量彈升超逾1.3倍，表現很不俗。

而且美國減息消息甚囂塵上，加上中美關係好轉兩個因素刺激之下，本港樓市成交量回升得很全面，不但中小型單位交投活躍，中價豪宅亦密密有成交，並非側重在上車盤。

個別樓盤更出現樓價破頂的新高成交，甚至綠表公屋首次見到500萬元的歷史高紀錄，買盤甚為積極。市况不再像上月初買方只想掛出「限價盤」買入，造成買賣兩閒之局，因為買家願意主動追價出擊，以更高價錢促成交投，形成價量齊升。

減息幅度愈大 反映美經濟愈差

而且成交不局限於某個地區，新界、九龍及港島皆錄得不少成交，屬於比較全面。

美國經濟似乎明顯惡化，市場預期可能會出現0.5厘的大幅減息場面，甚至美國聯儲局又再推行量化寬鬆。但筆者認為減0.5厘並非好兆頭，這反映美國經濟很差，重推量寬就更不妙。美國經濟牛市長達10年，出現整固亦正常，如果減息兼量寬齊施，會令人懷疑美國經濟發生什麼嚴重問題。循序漸進減息反而會令市場更安心，使到全球投資者信心安穩。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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