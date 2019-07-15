湯文亮：連儂牆背後意義

老闆問我連儂是不是披頭四的約翰連儂，有沒有在香港開過演唱會，老闆問得好，披頭四的確來過香港做演唱會，不過只得3個人到來，鼓手靈哥沒有隨行，但有替代鼓手。當日，那支從英國工業城市利物浦崛起的樂隊，所作所唱的歌非常貼地，例如一個星期做足8日，做到好似隻狗，成了名，又搵到錢，隊員各自追求喜歡的事物，約翰連儂同大野洋子去印度取經，得閒食下大麻，做下冥想，竟然被佢寫了一首我認為披頭四最好的歌曲「Let it be」，內容的確很有意思。

舖面被貼大字報牆 只能「Let it be」

連儂牆今日大熱，但我相信約翰連儂本身都唔知道無端端做了社運的傳播媒介，其實又何止今日，當年文革，中國各地區有不少壁報板讓市民貼大字報，那些也是連儂牆，當時貼大字報的人與今日的社運人士有多少相似，他們用了某省市的少年先鋒隊作為貼大字報的人，真正身分沒人知道，這令到人人自危，連說話都唔敢講。同樣地，今日的社運人士就帶了口罩，市民都唔知道他們真正的身分，有多少德國蓋世太保的味道，所以，現在朋友之間都唔會談政治，因為唔知道對方是不是激進分子。

老闆問如何處理門口的連儂牆，很簡單，就是「Let it be」，唔好理佢，如果沒有社運人士打理，麻煩水吧安哥得閒清理一下，千祈唔好清洗，否則有可能激怒社運人士，呼籲社會杯葛茶餐廳，現在風頭火勢，社運人士遇神弒神，遇佛弒佛，TVB都被杯葛，千祈唔好得罪，隔得幾個月，一係解放軍出動，一係大家都唔記得現在發生什麼事，到那時才清洗也不遲，如果在清洗時受到阻止，千祈要停止工作，更加唔好出手打人，因為一定是出手打人的不對。水吧安哥話緊記，離開時聽到社運分子叫老闆幫手睇住幅連儂牆，唔好畀人搞，他們要去第二區做嘢，我沒有考慮到這個問題，今次老闆大鑊。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]