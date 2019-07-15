曾淵滄﹕減息貨幣貶值 牛市重臨

特朗普不但想減息，還要讓美元貶值，港元與美元掛鈎，美元貶值港元自然也貶值，中美貿易戰期間，人民幣以貶值來對冲美國所施的關稅，看來，接下來就是另一場中美貨幣戰。

減息再加上貨幣貶值，結果一定是資產價格上漲，大家準備好迎接股市與樓市的牛市。

去年底，屯門有一個新樓盤，第一次推出，只賣出兩伙，成為傳媒取笑的對象，近日重新推出，竟然收到1.2萬張認購本票，超額34倍，重新推出的第一天，只推出20伙，打七折定價，但是之後加推也加價，價格又回到去年只賣出兩伙時水平，但是，事隔半年，反應不一樣了，美國加息周期結束了，就快進入減息周期。

去年「人棄我取」買港鐵

看到這樣的情景，相信其他地產商也會延遲推出新盤，讓想買樓者再等多一些時間，餓多一會。就願意付更高的價格買樓，今年下半年，特區政府會推出的住宅用地預期也比去年少，特區政府將推出西九龍高鐵站的商用土地，估值超過1000億元，已遠遠超越特區政府賣地的收入預算，再加上林鄭月娥決定增加公共房屋的比例，私宅用地就更加少了，今年下半年，港鐵（0066）將成為全香港最大的土地供應商，也難怪港鐵股價一再創歷史新高。

實際上，早在去年中美貿易戰、港鐵沙中線問題多多之時，我已一再建議大家買港鐵這隻股票，該永遠記住買股票永遠該選「人棄我取」之時機。「壞」消息才是機會。買樓也一樣，過去10年，香港樓價不是只升不跌，而是一再出現向下調整，下跌的時候，我也一再告訴大家，買樓不是賭輸贏，不要聽別人對樓價的各種預測，買樓之後，若樓價再跌，也不該後悔，長遠來看，貴10％與便宜10％，分別不太大，最重要的是自己的供樓能力，現在，根據特區政府的數據，買樓者中，足足有93％是首次置業者，這些人百分百是本地人，不是炒家。現在，不論是中原城市領先指數或是政府的數據，樓價都已經創歷史新高。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]