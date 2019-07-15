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王弼﹕低息續利好石油黃金

【明報專訊】一如市場預期，美聯儲局主席鮑威爾放鴿，7月減息似成定局，美股一炒而上，再創新高。全球股市，美股的大牛市最值得投資，因為無論英法德日以至港股，都是區間上落市，和以前的歷史高位仍有距離。美股和港樓的大牛市，算是各類型資產的奇葩。

另一個出人意表的資產，是年初王弼給私人銀行的客戶經理「追殺」，強烈推銷本地高息債，本欄也有提及，王弼買了不少，後來，客戶經理更推介年期長的高息美債，王弼於是沽出一些本地短債，換入長債，結果美10年國庫債券孳息跌穿2厘，長債價格升幅擴大！去年底，全球還預期美國會持續加息，怎料鮑威爾一個U Turn，長債價格竟然大升，實在是始料不及。

對於擁有美股或港樓的人來說，當然歡迎鮑威爾的U Turn。不過，王弼雖作為受益人，特別是看見近來社會持續動盪，這種利益令我不太安樂。

因為央行持續印鈔，結果必然是繼續貧富懸殊，而這種貧富懸殊，是跟個人能力或眼光沒有太大關係。一些好彩的人，例如王弼的一名朋友，在10年前買了一個三房加工人房的單位，到幾年前，因為家庭成員的增加，再買一個四房加工人套房單位連車位，上述決定，都跟眼光沒關係，只是因家庭需要而購入，但只兩個物業，已經價值6000萬元！不要忘記，在10年前上車的時候，因為按揭成數高，他付出的首期，不過是200多萬元而已！

持續印鈔加劇貧富懸殊

因此，持續的印鈔，只不過是叫早上車的人愈來愈富有，遲出生而沒父幹的人唯有望樓興嘆。年輕人為何絕望，不難理解，當然，這不是年輕人可以違法搗亂的理由，因為印鈔而造成的亂局，冤有頭債有主，一定是中央銀行！不過，政府從來沒有好好跟年輕人解釋，還把社會上另一樣很重要的元素——文明社會留下的普通法治，都想摧毁的話，年輕人本來和平地以遊行表達不滿，政府卻豪不理睬，引來年輕人激烈的回應，又是另作別論了。

上周本欄推介石油相關資產，結果油價跟美國油股都有一些升幅，油價升了約3美元，年息逾4厘的埃克森美孚（XOM）亦升了約2%，黃金亦呈強勢，低息環境下，石油黃金資產擁有不俗的表現。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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