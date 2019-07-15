何國良﹕待行業走出谷底 汽車股押注強者

踏入7月，市場的交投明顯淡靜了。交易量已經由近千億的水平回落至六七百億左右。不論是否因為暑假的假期因素，又或是指數到了這個不上不下水平市場因而膠着起來，都似乎不能讓投資者提起勁來參與。因此，有志在現階段參與的普羅投資者，心理上也許要有所預備，要投資項目在近期就交出表現並不容易，這點耐性你有嗎？

在交投淡靜的時候，有時亦有好處，因為容許花多點心思，去思考下一盆如何撒種子。最近，有券商發出研究報告，討論一個市場最近比較不熱中的行業──汽車業。

內地汽車業經歷了去年首個年度的銷售量下跌後（2018 年，中國汽車銷售量按年跌5.8%），踏入2019年，情况亦沒有看到好轉，每月統計的汽車銷售量仍然向下。雖然在今年，整個行業曾經因為有關刺激經濟的政策而雀躍了一陣子，但好景不常，隨着行業銷售數據持續不濟，投資者亦失去了耐性，從今年的3月、4月高位紛紛沽貨離場。

不同車廠表現不一 自身完成調整成關鍵

展望下半年，有分析師認為，由於政策的重心已經不再單純於刺激需求上，所以看到針對刺激汽車行業而推出政策的機會不大，行業自身的調整會是走出谷底的關鍵。因此，不同車廠在未來一段時間的表現並不盡同。從過去5個月的數據可以看到，比較積極推出本年度車款的品牌，較能搶佔今年的市場份額，其中以日本品牌車的成績最為顯著，而且從他們的生產數據看，其生產利用率（utilisation rate）亦是領先同業。這樣看來，下半年有望保持住這優勢到年底。

另外，由於整體行業的低景氣，整體行業估值已經處於低位，意即不利因素或多或少已反映在股價上。因此，如果在未來一段時間，經營狀况有改善的話，投資者對行業的負面看法是有機會改變過來的。從歷史的數字上來看，汽車銷售量在年中是最差的一個時候，隨着年中過去，每月的汽車銷售量有望從6月、7月的低位逐月上升。如果這情况如期出現，縱使以年化來看，下半年的整體增長仍為負數，但月度銷售量的增長可能有助改善投資者對行業的負面評價。因此，如果在行業中能找到一些執行力強的公司，它們的表現有機會在行業評價改善中因而受惠。最終可否開花結果，就要看趨勢是否真的符合預期了。

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[何國良 基金看世界]