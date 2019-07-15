經濟
何國良 基金看世界

投資策略

下一篇 上一篇

何國良﹕待行業走出谷底 汽車股押注強者

【明報專訊】筆者時有跟同行討論投資時，都會以種花作比喻。我們做研究並作出一個投資決定時，就好像我們下種子種花一樣。雖然耕種有時，收穫有時，但到底是哪一盆先開花結果，就連農夫也不能說準。因此，好多時候，我們只可以確保投資項目發展得宜，趨勢符合預期，最終能否有豐厚的收穫，有着不少的外在因素影響最終結果。

踏入7月，市場的交投明顯淡靜了。交易量已經由近千億的水平回落至六七百億左右。不論是否因為暑假的假期因素，又或是指數到了這個不上不下水平市場因而膠着起來，都似乎不能讓投資者提起勁來參與。因此，有志在現階段參與的普羅投資者，心理上也許要有所預備，要投資項目在近期就交出表現並不容易，這點耐性你有嗎？

在交投淡靜的時候，有時亦有好處，因為容許花多點心思，去思考下一盆如何撒種子。最近，有券商發出研究報告，討論一個市場最近比較不熱中的行業──汽車業。

內地汽車業經歷了去年首個年度的銷售量下跌後（2018 年，中國汽車銷售量按年跌5.8%），踏入2019年，情况亦沒有看到好轉，每月統計的汽車銷售量仍然向下。雖然在今年，整個行業曾經因為有關刺激經濟的政策而雀躍了一陣子，但好景不常，隨着行業銷售數據持續不濟，投資者亦失去了耐性，從今年的3月、4月高位紛紛沽貨離場。

不同車廠表現不一 自身完成調整成關鍵

展望下半年，有分析師認為，由於政策的重心已經不再單純於刺激需求上，所以看到針對刺激汽車行業而推出政策的機會不大，行業自身的調整會是走出谷底的關鍵。因此，不同車廠在未來一段時間的表現並不盡同。從過去5個月的數據可以看到，比較積極推出本年度車款的品牌，較能搶佔今年的市場份額，其中以日本品牌車的成績最為顯著，而且從他們的生產數據看，其生產利用率（utilisation rate）亦是領先同業。這樣看來，下半年有望保持住這優勢到年底。

另外，由於整體行業的低景氣，整體行業估值已經處於低位，意即不利因素或多或少已反映在股價上。因此，如果在未來一段時間，經營狀况有改善的話，投資者對行業的負面看法是有機會改變過來的。從歷史的數字上來看，汽車銷售量在年中是最差的一個時候，隨着年中過去，每月的汽車銷售量有望從6月、7月的低位逐月上升。如果這情况如期出現，縱使以年化來看，下半年的整體增長仍為負數，但月度銷售量的增長可能有助改善投資者對行業的負面評價。因此，如果在行業中能找到一些執行力強的公司，它們的表現有機會在行業評價改善中因而受惠。最終可否開花結果，就要看趨勢是否真的符合預期了。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

上 / 下一篇新聞

澳博變動 何猷亨獲委子公司董事 首名何家二房以外子女入局 母梁安琪：給他一個機會
澳博變動 何猷亨獲委子公司董事 首名何家二房以外子女入局 母梁安琪：給他一個機會
早參與澳博新項目上葡京發展
早參與澳博新項目上葡京發展
港交所：界內證與窩輪牛熊證互補
港交所：界內證與窩輪牛熊證互補
百威亞太取消上市 周三退款
百威亞太取消上市 周三退款
位元堂鄧蕙敏：品牌年輕化仍在「革命」
位元堂鄧蕙敏：品牌年輕化仍在「革命」
普信普樂維：美長債息可重上3厘 壓抑全球股市升勢
普信普樂維：美長債息可重上3厘 壓抑全球股市升勢
匯豐馬浩德：估值吸引 看好歐日股市
匯豐馬浩德：估值吸引 看好歐日股市
景順胡嘉林：提防美減息過急推升通脹預期
景順胡嘉林：提防美減息過急推升通脹預期
2年半到期債券基金 年息率可達3.72厘
2年半到期債券基金 年息率可達3.72厘
陽光房託翻新商廈引共享空間 迎租戶需求改變 助項目增值
陽光房託翻新商廈引共享空間 迎租戶需求改變 助項目增值
theDesk提供第三方增值服務 增競爭力
theDesk提供第三方增值服務 增競爭力
凱升引太陽城 拓俄貴賓市場
凱升引太陽城 拓俄貴賓市場
法國巴黎銀行朱泉星：職訓股來港上市料增
法國巴黎銀行朱泉星：職訓股來港上市料增
新政策致股價波動 投資者消化時間增
新政策致股價波動 投資者消化時間增
張兆聰﹕新城悅人去店在可冷吼
張兆聰﹕新城悅人去店在可冷吼
環球數據前瞻
環球數據前瞻
大馬扣押中石油19億資金
大馬扣押中石油19億資金
劉怡翔：培育金融人才不遺餘力
劉怡翔：培育金融人才不遺餘力
賽特1.2億逾期債務未償還
賽特1.2億逾期債務未償還
南岸九度押後注資洽談期限
南岸九度押後注資洽談期限
金子：租金仍高企 領展購29566
金子：租金仍高企 領展購29566
張兆聰﹕國泰購快運料成事 趁低吸
張兆聰﹕國泰購快運料成事 趁低吸
蔡金強﹕國富民窮！ 還裝闊佬？
蔡金強﹕國富民窮！ 還裝闊佬？
保單預期收益實現率參差
保單預期收益實現率參差
楊書健﹕「天佑香港」或可成投資策略
楊書健﹕「天佑香港」或可成投資策略
李聲揚﹕盈利下調 港股先苦後甜
李聲揚﹕盈利下調 港股先苦後甜
謝偉銓﹕可為年輕中產紓困的兩項建議
謝偉銓﹕可為年輕中產紓困的兩項建議
陳政生﹕新世界業務轉型得宜
陳政生﹕新世界業務轉型得宜
黃德几﹕業務增長穩定 置富產業分注吸
黃德几﹕業務增長穩定 置富產業分注吸
許繹彬：美股屢創新高 防「物極必反」
許繹彬：美股屢創新高 防「物極必反」
遙距開通內地銀行戶口 再綁定電子錢包 北上消費暢通無阻
遙距開通內地銀行戶口 再綁定電子錢包 北上消費暢通無阻
陳增濤：Denis Durantou大師釀小酒
陳增濤：Denis Durantou大師釀小酒
謝紹榮：美國誓保「美元本位制」
謝紹榮：美國誓保「美元本位制」
陸振球﹕紐約時報成傳媒股奇葩
陸振球﹕紐約時報成傳媒股奇葩
陸振球﹕人人恐懼時貪婪 強勢股大調整可吸
陸振球﹕人人恐懼時貪婪 強勢股大調整可吸
林少陽﹕買新城債勝買新城股
林少陽﹕買新城債勝買新城股
技術取勝：銀娛處上升軌之上
技術取勝：銀娛處上升軌之上
看圖析市：恒指上望29000點
看圖析市：恒指上望29000點
潘迪藍：美債息與經濟前景脫鈎
潘迪藍：美債息與經濟前景脫鈎
蘇沛豐﹕季績或有驚喜 濰柴動力現價吸
蘇沛豐﹕季績或有驚喜 濰柴動力現價吸
李順威：基金開始增啤打加槓桿
李順威：基金開始增啤打加槓桿
新地伙林書豪搞慈善青少年籃球賽
新地伙林書豪搞慈善青少年籃球賽
匯豐改編童話教小朋友理財
匯豐改編童話教小朋友理財
劉思明﹕統一蒙牛中生可留意
劉思明﹕統一蒙牛中生可留意
何啟聰：資金博反彈 友邦牛50489
何啟聰：資金博反彈 友邦牛50489
瑞銀亞洲：憧憬業務改善 聯想Call 19725
瑞銀亞洲：憧憬業務改善 聯想Call 19725
摩根大通亞洲：減息預期升 Put黃金ETF
摩根大通亞洲：減息預期升 Put黃金ETF
周顯﹕恒大其實是「國企」？
周顯﹕恒大其實是「國企」？
張佩儀：自願醫保標準計劃 加額外保障增賣點
張佩儀：自願醫保標準計劃 加額外保障增賣點
王弼﹕低息續利好石油黃金
王弼﹕低息續利好石油黃金
曾淵滄﹕減息貨幣貶值 牛市重臨
曾淵滄﹕減息貨幣貶值 牛市重臨
湯文亮：連儂牆背後意義
湯文亮：連儂牆背後意義
陳永傑：循序漸進減息更佳
陳永傑：循序漸進減息更佳
廖偉強：勿讓怨氣拖垮香港
廖偉強：勿讓怨氣拖垮香港
布少明：樓市料進「蜜月期」
布少明：樓市料進「蜜月期」
李志成：一手百花齊放 重燃購買力
李志成：一手百花齊放 重燃購買力
郭思治．推介股份：中國鐵塔（0788）
郭思治．推介股份：中國鐵塔（0788）
梁冠業．推介股份：康希諾生物（6185）
梁冠業．推介股份：康希諾生物（6185）
李嘉廉．推介股份：中國太保（2601）
李嘉廉．推介股份：中國太保（2601）
涂國彬．推介股份：中銀航租（2588）
涂國彬．推介股份：中銀航租（2588）
盧楚仁：金價未具爆升條件
盧楚仁：金價未具爆升條件
龐寶林：亂世投資 防守至上
龐寶林：亂世投資 防守至上
「龍牀盤」菁雋開售344伙近清袋 實用128方呎開放式戶兩小時售罄
「龍牀盤」菁雋開售344伙近清袋 實用128方呎開放式戶兩小時售罄
十優港姐麥明詩 傳購3伙助兄上車
十優港姐麥明詩 傳購3伙助兄上車
朗濤蓄勢待發 料月內開售
朗濤蓄勢待發 料月內開售
維景灣畔3房1680萬破頂
維景灣畔3房1680萬破頂
一手旺二手靜 7月物業買賣料跌3%
一手旺二手靜 7月物業買賣料跌3%
伯恩光學申強拍觀塘工廈 估值7億
伯恩光學申強拍觀塘工廈 估值7億
何文田皓畋 享九龍靚景
何文田皓畋 享九龍靚景
康怡連續兩月均呎逾1.9萬
康怡連續兩月均呎逾1.9萬
環球減息 銀債保證3厘吸引
環球減息 銀債保證3厘吸引