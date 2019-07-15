盧楚仁：金價未具爆升條件

金價要出現單邊大升，首要條件就是美元單邊大跌。回顧歷史兩次金市大升浪，即1980年金價見每盎司850美元，以及2011年金價見每盎司1920美元，兩次背景都是美元出現大跌，所以金價大升的先決條件就是美元大跌。另一個條件，就是有避險情緒高漲配合才可以出現「金牛」。正如1978至79年，發生了不同地緣政治事件，令到當時局勢相當緊張，例如中國打越南，韓國朝鮮醞釀戰爭，美國駐伊朗大使館人質被挾持，以及蘇聯攻打阿富汗。在上述局勢緊張的氣氛下，金價當然被避險資金炒上。再加上當時亨特兄弟欲壟斷全球白銀供應，令白銀價格出現前所未有的世紀暴升行情，帶動金價亦跟隨大幅暴升。

在2008年金融海嘯爆發，在避險情緒推動，以及聯邦儲備局退出量化寬鬆令美元大跌，令金價如虎添翼地在2011年出現世紀升幅。現階段來說，沒有什麼避險情緒高漲可言，美伊關係相信只是局限於口水戰，雙方均無意有任何軍事衝突，中美貿易戰亦已緩和，美股更再創新高，所以上述這些反而對金價產生負面作用。

過去美元大跌 金價才見大升浪

至於最重要的美元走勢，從美國經濟數據鐵證如山地反映美國經濟依然強勁，通脹依然高企，所以短期美元受聯儲局所謂預期減息而受壓，估計也是短線而已。相反，另一邊廂的歐洲央行，反而千真萬確需要較激烈的寬鬆貨幣政策來挽救當地經濟，所以不管你用歐美經濟角度，又或者貨幣政策來判斷，歐元定必會被比下去。

所以，金價目前未具備進一步爆升的條件，除非未來美股和美元均出現大跌，才足以令金價出現爆升行情。故金價未來就算要怎樣爆升都好，相信也要先作出適當調整。所以，我認為金價進一步出現調整是在所難免的。若以現貨金來說，保守估計有機會向下調整至1360至1380美元的水平，若果1360美元失守的話，便有機會進一步下試1300美元，才會真正見底回升。

另一個或令金價有機會受壓的因素，就是比特幣的強勢又再出現，這或者會令資金離開金市轉炒比特幣。如果回顧早前比特幣挑戰2萬美元新高的時候，即2017年第四季，在這個過程中，金價反而反覆由1357.52美元下跌超過120美元，至1236.45美元才止步。所以，千萬不能用比特幣前景向好來判斷金價也會同步上升。

比特幣強勢再現 或吸走資金

另一個值得一提的是，若果歐洲央行重啟量化寬鬆的話，對金價也極為不利。大家也別誤會，一旦有央行推行量化寬鬆就一定有利金價向上，原因是歐洲央行再次推行量寬的話，這很大機會令歐元顯著下跌，變相令美匯指數上升繼而令金價全面受壓。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]