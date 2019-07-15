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龐寶林：亂世投資 防守至上

【明報專訊】在市場基本消化了中美雙方在G20峰會中釋放的利好消息後，市場將關注點放在聯儲局本月會否減息之上，因為在6月美國貨幣政策會議後，美國的經濟並沒有得到明顯的改善，雖然非農就業人數與核心CPI的表現超過預期，意外強勁的報告削弱了市場對於聯儲局减息的預期。但經濟通脹一直沒有能夠達到聯儲局的目標2%，薪資增長一直不溫不火，圍繞中美貿易戰的緊張局勢的不確定性與全球經濟增速疲軟，對美國經濟前景構成相當大的壓力。此外，美股盈利即將發出，投資者需關注美股盈利是否真的支持美國經濟增速疲軟的觀點，還是與之相矛盾？

金價漲至1400美元以上

上周聯儲局主席鮑威爾的眾議院聽證會的證詞中表示，將採取合適的舉措維持經濟增長。這一鴿派言論被市場視為暗示聯儲局很可能在本月會議上宣布減息。在鮑威爾證詞發布以後，現貨金價直線上漲至1400美元上方，美匯指數走低，美國國債收復失地，10年期國債孳息率重新上升至逾2厘。聯儲局減息短期內對於股市是有相對支撐作用，市場預期聯儲局將會在7月和9月分別減息一次，一旦真如預期所示，受益於減息對股市短期的支持，可以考慮在7月進入股市，在市場基本消化減息的利好效果後，在9月考慮減持股票等待低位的出現。預計中美貿易戰在10月會達成協議，所以9月及10月是相對關鍵的時點。

採防禦策略降風險

此外，中美兩大經濟體重啟貿易談判，本周中美雙方代表針對貿易戰進行建設性的通話，美國政府表示將免除從醫療設備到關鍵電容器等110種中國產品的高額關稅，針對華為的封鎖也逐漸放寬。但據了解，針對中國的貿易戰是美國總統特朗普在2020年利好競選的一張底牌，如果一旦在選舉前中美雙方貿易戰再一次加劇，市場會進一步波動，中長期來看為了減少風險敞口，可以考慮採取防禦性較強的策略，增持現金，同時增持黃金、金礦股、房地產板塊等防禦性較強的板塊以應對市場的重大波動，基於美股科技股的表現富有彈性來看，也可以持有以尋求相對應的增長。

非洲自貿區具潛力

最後需要關注的是本周覆蓋13億人口的非洲聯盟成立非洲大陸自由貿易區，雖然非洲經濟相對於世界其他經濟體而言，總量偏小且過於孤立，但自貿區的形成將刺激非洲大陸的經濟潛力，促進非洲內貿易的發展，消除貿易分散來更好的吸引長期投資，對於長期投資的投資來說，多一個選擇可以更好的增加組合分散化的效果。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

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