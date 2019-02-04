摩根大通亞洲：減息預期升 Put黃金ETF

美國減息預期回升，資金回流金市，金價重上1400美元，不過有分析指，投資者應注意金價技術上或出現「雙頂」風險，過去兩周兩次上試1440美元均遇到阻力，如失守1382美元雙頂頸線所在，或可確認雙頂走勢。如投資者欲部署黃金淡倉，可留意近日新上市的SPDR黃金ETF認沽證20574，行使價959.59元，實際槓桿約7.4倍，最後交易日2020年1月16日；看好亦可參考S金購20445，行使價1111.11元，實際槓桿約4.8倍，最後交易日2020年8月10日。

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