瑞銀亞洲：憧憬業務改善 聯想Call 19725

雖然相比之前14元高位，現在聯想股價仍「腰斬」，但比較2018年至今的表現則另作別論。2018年初恒指高見逾33000點，現時約為28500點，跌逾1成；期間聯想股價由當時約4.5元，反覆上升至6.2元，升幅近4成。在2018年至今中美貿易戰下，股價能有此表現，亦是投資者投下信心一票的表現，如看好聯想股價再上，可留意聯想認購19725，行使價6.5元，2019年12月到期，有效槓桿約6.0倍。不過科技股股價始終波動，可同時留意Put輪14775炒波幅，聯想認沽14775，行使價5.58元，2019年9月到期，有效槓桿約7.0倍。

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