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何啟聰：資金博反彈 友邦牛50489

【明報專訊】早前由高位回落的友邦保險（1299），似乎有回勇的趨向。友邦向好，好淡倉均有資金考慮，而憂慮股價波幅可能收窄，或會令引伸波幅受壓，有投資者轉為考慮牛熊證。看好可考慮友邦牛證50489，收回價82.38元，行使價81.78元，槓桿比率約19.4倍。看淡可留意友邦熊證57371，收回價89.89元，行使價90.49元，槓桿比率約16.1倍。

內險股中國平安（2318）周五高位曾升逾1%至95元以上，連升第2日。向上有待重上96元，支持參考20天線約93.3元。平保靠穩，看好可考慮平保認購證18410，行使價100.1元，2019年09月到期，實際槓桿約15.9倍。相反看淡可留意平保認沽證18012，行使價84.95元，2019年10月到期，實際槓桿約14.4倍。

（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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