金子：租金仍高企 領展購29566

【明報專訊】聯儲局公布上次開會紀錄顯示，極大機會將在本月31日進行今年第一次減息，道指上周四首度升穿27000點關。本港流動性似有改善，一個月港元拆息從10年高位回落。恒指熊證重貨區位於29000點，牛證位於28000點。
根據匯豐數據，上周表現最差板塊為汽車、科技及航運股，
一周跌幅全部超過3%。表現最好則有受惠油價向好的石油股、澳門博彩、及內銀內險股，惟升幅只有1.3%至0.3%。引伸波幅回落不利窩輪價格表現，若投資者看錯方向，窩輪的跌幅甚至會較理論為多。不過，本周中國公布經濟數據，若認為短期內整體市况或有機會隨之而轉趨波動的話，則可留意趁引伸波幅低企之時買入，靜待市况的單邊走勢。
在條款選擇上，若對短期內出現突變的信心較大的話，進取的投資者可留意一些年期較短及輕微價外之選，這種產品對引伸波幅短期變化的敏感度較大，不過槓桿亦相對較高。相反，若持較中線看法，則可以一些年期較中線及貼價之選。
交銀國際發表研究報告指，領展（0823）2019年財年的主要財務表現符合預期，將目標價升至98.88元，並指出零售銷售維持穩固，雖然續租租金增長放緩，但仍然維持高水平。花旗亦指出上月領展公布業績符合預期，維持對集團「買入」評級，目標價90元。技術上，領展股價貼在10天線、20天線及50天線之上，投資者可以貼近10天線（97.5元）吸納。看好領展前景可以留意其購證（29566）。