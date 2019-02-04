金子：租金仍高企 領展購29566

根據匯豐數據，上周表現最差板塊為汽車、科技及航運股，

一周跌幅全部超過3%。表現最好則有受惠油價向好的石油股、澳門博彩、及內銀內險股，惟升幅只有1.3%至0.3%。引伸波幅回落不利窩輪價格表現，若投資者看錯方向，窩輪的跌幅甚至會較理論為多。不過，本周中國公布經濟數據，若認為短期內整體市况或有機會隨之而轉趨波動的話，則可留意趁引伸波幅低企之時買入，靜待市况的單邊走勢。

在條款選擇上，若對短期內出現突變的信心較大的話，進取的投資者可留意一些年期較短及輕微價外之選，這種產品對引伸波幅短期變化的敏感度較大，不過槓桿亦相對較高。相反，若持較中線看法，則可以一些年期較中線及貼價之選。

交銀國際發表研究報告指，領展（0823）2019年財年的主要財務表現符合預期，將目標價升至98.88元，並指出零售銷售維持穩固，雖然續租租金增長放緩，但仍然維持高水平。花旗亦指出上月領展公布業績符合預期，維持對集團「買入」評級，目標價90元。技術上，領展股價貼在10天線、20天線及50天線之上，投資者可以貼近10天線（97.5元）吸納。看好領展前景可以留意其購證（29566）。

[金子 窩輪攻略]