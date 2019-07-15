蘇沛豐﹕季績或有驚喜 濰柴動力現價吸

恒指牛皮，成交甚低，向上乏力，焦點都在有消息的個股。即將進入業績期，發盈喜的股份一般都即時炒高。可留意上半年業績料有不俗增長、下半年亦可持續的機械設備股。

憧憬加大基建 料第三季銷量回復增長

濰柴動力（2338）在中國重型卡車發動機行業市佔率約35%。其主席兼山東重工集團（濰柴的母公司）及中國重汽集團（重汽（3808）母公司）董事長譚旭光本月初向員工致辭，提及2019上半年山東重工的稅前利潤按年增長21%。估計濰柴上半年盈利增長相若，因公司過去幾乎貢獻了山東重工的全部盈利。

其實中國重型卡車行業銷量於4月、5月、6月分別按年下降3%、5%及11%，相信這亦是相關股份近月回調的主因。然而，由於2018年第三季中國基建固定資產投資按年下跌，導致重型卡車銷量基數亦較低，目前反而憧憬中國政府加大基建支出以穩經濟，我們預計今年第三季度銷量將回復按年增長。另外，譚旭光強調，山東重工和中國重汽集團都將採取積極的銷售策略來提高銷量。山東重工的目標是在第三季的重型卡車銷量高於第二季，相信第三季業績有望帶來驚喜。

濰柴近日股價回調，但成交減少，顯示沽壓不大。現回落至中期上升軌，料有支持。現價吸納，目標13.7元，跌穿11元止蝕。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]