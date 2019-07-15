潘迪藍：美債息與經濟前景脫鈎

除非有大量其他數據支持，否則美國個別經濟數據突然遜預期，並不是什麼不尋常的事情，不應該引致過分擔憂。例如，美國初時曾公布，4月份的非農業新增職位有26.3萬，遠多於市場預期；5月份的非農業新增職位卻只有7.5萬，遠遜市場預期，一度令市場有些恐慌（兩者後來分別向下修訂至21.6萬和7.2萬）。

債券市場信號傳遞作用削弱

若數據變化發生在已知的統計誤差之內，就更加沒有什麼大不了。好像6月初那種短暫令市場受驚的「崩潰」（因為當時公布5月份的非農業新增職位遠遜市場預期），實在沒有什麼意義。而且一如所料，當7月初公布6月份的非農業新增職位有22.4萬，遠多於市場預期時，市場情緒又迅即逆轉。

其次，債券市場的信號，例如孳息率曲線倒掛等，已經不能再傳遞有關經濟增長前景的任何有用信息。自從金融海嘯爆發後，各國央行介入干預，以及對銀行、退休基金、保險公司和其他提供保證回報（liability-driven）的投資機構加強監管壓力，要求它們在不論在什麼價格下都要持有部分債券，債券市場的信號傳遞作用已經明顯被削弱。

而自從去年12月美國聯儲局在加息立場上出現180度轉變以來，又多了一個重要的理由去忽視債券市場的信號。現時，債券的孳息率幾乎已經與經濟前景完全脫鈎。因為聯儲局的貨幣政策，已經不再使用通脹、失業率及經濟增長之間的關係來作為主要參考。

投資者相信低息保持至明年底

聯儲局相信通脹與產出之間的關係已經脫鈎，有可能正確，也有可能是錯誤。但不論聯儲局對菲利普斯曲線（Phillips Curve）（顯示失業率與通脹之間的關係的曲線）或者美國產出缺口的分析最終證實是對還是錯，這對於債券孳息率的影響都非常小。

對很多債券投資者來說，重要的是，幾乎可以肯定不論經濟增長有多強，或者失業率降幅有多大，聯儲局都會將政策利率保持在極低的水平，至少直至2020年底，甚至有可能持續更長時間。由於債券市場的投資決策幾乎完全由中央銀行決定，而央行的行為又與經濟增長前景脫鈎，因此從邏輯上來說，債券孳息率已經不再傳遞有關經濟增長的有用信息。

第三，股票市場和債券市場不再是此消彼長，一者牛市，另一者就是熊市。事實上，股市和債市的信號現在不但不再是此消彼長，反而是有些同步。如上所述，債券孳息率低企，只是反映了短期利率未來10年都很可能維持在非常低的水平。另一方面，如果全球的實質經濟增長率繼續維持在3.5%左右，那麼美國股市將會創新高，很多歐洲和亞洲企業的股價將會受惠於全球經濟增長而接近創紀錄，而不是因為歐洲本土的情况而疲弱。

股市債市逐漸走向同步

由於債券市場顯示，央行不論對錯，都會將利率永遠保持在接近零的水平，所以股市對於在溫和實質經濟增長條件下可以獲取盈利的企業給予更高的估值倍數，是完全合理和自然的。若綜合所有這些信息來考慮，股票和其他風險資產的前景普遍會看漲。

但是，這並不意味，股票價格可以永遠繼續上漲，而債券孳息率就永遠下跌。到了某個程度，股市將會高估全球經濟增長強勁的可能性，或者債券市場將會高估央行進一步減息的可能性。尤其是，債券市場現時可能已經到了這一點。

有意見認為，股市熊市的風險，還遠遠不及將七大工業國（G7）的債券在實質孳息率為負數的水平下出售所引致的永久性資本損失。但直至目前，這種觀點一直都是錯誤的──只要美國聯儲局和所有其他央行維持其零利率政策，這種觀點將來仍然可能是錯誤的。

投資者對寬鬆環境信心爆棚

沒有人能夠充滿信心地說，美國聯儲局以及其他經合組織（OECD）成員國的央行將會維持零利率政策多久，但肯定未來一兩年內也是這樣，甚至有可能更長時間。維持這種超級擴張性的貨幣政策最終可能會引致通脹爆發（正如1960年代類似政策產生的效果），也可能不會，但債券投資者現時對於這種風險是完全漠不關心。

這種自滿情緒似乎令人驚訝，但可以通過對沒有風險的債券的孳息率的兩種最基本思考方式比較來解釋：（1）將消費延遲10年的得益（或損失）。（2）預測聯儲局未來10年設定的隔夜利率的複息效應。

理論上，這兩種計算方式應該會得出相同的答案。但正如已故的美國職棒大聯盟著名球員和教練Yogi Berra的名句「理論上，理論和實踐之間不會有分別，但實踐起來卻確實有差異。」而且，在金融市場，現實往往都會推翻理論。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]