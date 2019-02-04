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2019年7月15日星期一
Trading Central 看圖析市 技術取勝
投資策略
澳博變動 何猷亨獲委子公司董事 首名何家二房以外子女入局 母梁安琪：給他一個機會
早參與澳博新項目上葡京發展
港交所：界內證與窩輪牛熊證互補
百威亞太取消上市 周三退款
位元堂鄧蕙敏：品牌年輕化仍在「革命」
普信普樂維：美長債息可重上3厘 壓抑全球股市升勢
匯豐馬浩德：估值吸引 看好歐日股市
景順胡嘉林：提防美減息過急推升通脹預期
2年半到期債券基金 年息率可達3.72厘
陽光房託翻新商廈引共享空間 迎租戶需求改變 助項目增值
theDesk提供第三方增值服務 增競爭力
凱升引太陽城 拓俄貴賓市場
法國巴黎銀行朱泉星：職訓股來港上市料增
新政策致股價波動 投資者消化時間增
張兆聰﹕新城悅人去店在可冷吼
環球數據前瞻
大馬扣押中石油19億資金
劉怡翔：培育金融人才不遺餘力
賽特1.2億逾期債務未償還
南岸九度押後注資洽談期限
金子：租金仍高企 領展購29566
張兆聰﹕國泰購快運料成事 趁低吸
蔡金強﹕國富民窮！ 還裝闊佬？
保單預期收益實現率參差
楊書健﹕「天佑香港」或可成投資策略
李聲揚﹕盈利下調 港股先苦後甜
謝偉銓﹕可為年輕中產紓困的兩項建議
陳政生﹕新世界業務轉型得宜
黃德几﹕業務增長穩定 置富產業分注吸
許繹彬：美股屢創新高 防「物極必反」
遙距開通內地銀行戶口 再綁定電子錢包 北上消費暢通無阻
陳增濤：Denis Durantou大師釀小酒
謝紹榮：美國誓保「美元本位制」
陸振球﹕紐約時報成傳媒股奇葩
陸振球﹕人人恐懼時貪婪 強勢股大調整可吸
林少陽﹕買新城債勝買新城股
技術取勝：銀娛處上升軌之上
看圖析市：恒指上望29000點
潘迪藍：美債息與經濟前景脫鈎
蘇沛豐﹕季績或有驚喜 濰柴動力現價吸
李順威：基金開始增啤打加槓桿
新地伙林書豪搞慈善青少年籃球賽
匯豐改編童話教小朋友理財
劉思明﹕統一蒙牛中生可留意
何啟聰：資金博反彈 友邦牛50489
瑞銀亞洲：憧憬業務改善 聯想Call 19725
摩根大通亞洲：減息預期升 Put黃金ETF
周顯﹕恒大其實是「國企」？
何國良﹕待行業走出谷底 汽車股押注強者
張佩儀：自願醫保標準計劃 加額外保障增賣點
王弼﹕低息續利好石油黃金
曾淵滄﹕減息貨幣貶值 牛市重臨
湯文亮：連儂牆背後意義
陳永傑：循序漸進減息更佳
廖偉強：勿讓怨氣拖垮香港
布少明：樓市料進「蜜月期」
李志成：一手百花齊放 重燃購買力
郭思治．推介股份：中國鐵塔（0788）
梁冠業．推介股份：康希諾生物（6185）
李嘉廉．推介股份：中國太保（2601）
涂國彬．推介股份：中銀航租（2588）
盧楚仁：金價未具爆升條件
龐寶林：亂世投資 防守至上
「龍牀盤」菁雋開售344伙近清袋 實用128方呎開放式戶兩小時售罄
十優港姐麥明詩 傳購3伙助兄上車
朗濤蓄勢待發 料月內開售
維景灣畔3房1680萬破頂
一手旺二手靜 7月物業買賣料跌3%
伯恩光學申強拍觀塘工廈 估值7億
何文田皓畋 享九龍靚景
康怡連續兩月均呎逾1.9萬
環球減息 銀債保證3厘吸引
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看圖析市：恒指上望29000點
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【明報專訊】上證綜指向下目標2825點（圖）
[Trading Central 看圖析市 技術取勝]
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景順胡嘉林：提防美減息過急推升通脹預期
2年半到期債券基金 年息率可達3.72厘
陽光房託翻新商廈引共享空間 迎租戶需求改變 助項目增值
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保單預期收益實現率參差
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遙距開通內地銀行戶口 再綁定電子錢包 北上消費暢通無阻
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蘇沛豐﹕季績或有驚喜 濰柴動力現價吸
李順威：基金開始增啤打加槓桿
新地伙林書豪搞慈善青少年籃球賽
匯豐改編童話教小朋友理財
劉思明﹕統一蒙牛中生可留意
何啟聰：資金博反彈 友邦牛50489
瑞銀亞洲：憧憬業務改善 聯想Call 19725
摩根大通亞洲：減息預期升 Put黃金ETF
周顯﹕恒大其實是「國企」？
何國良﹕待行業走出谷底 汽車股押注強者
張佩儀：自願醫保標準計劃 加額外保障增賣點
王弼﹕低息續利好石油黃金
曾淵滄﹕減息貨幣貶值 牛市重臨
湯文亮：連儂牆背後意義
陳永傑：循序漸進減息更佳
廖偉強：勿讓怨氣拖垮香港
布少明：樓市料進「蜜月期」
李志成：一手百花齊放 重燃購買力
郭思治．推介股份：中國鐵塔（0788）
梁冠業．推介股份：康希諾生物（6185）
李嘉廉．推介股份：中國太保（2601）
涂國彬．推介股份：中銀航租（2588）
盧楚仁：金價未具爆升條件
龐寶林：亂世投資 防守至上
「龍牀盤」菁雋開售344伙近清袋 實用128方呎開放式戶兩小時售罄
十優港姐麥明詩 傳購3伙助兄上車
朗濤蓄勢待發 料月內開售
維景灣畔3房1680萬破頂
一手旺二手靜 7月物業買賣料跌3%
伯恩光學申強拍觀塘工廈 估值7億
何文田皓畋 享九龍靚景
康怡連續兩月均呎逾1.9萬
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環球減息 銀債保證3厘吸引
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