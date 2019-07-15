林少陽﹕買新城債勝買新城股

然而，上周即使大市表現看似不濟，惟內房、物業管理及內險股，明顯錄得資金追捧，反映市場風險胃納仍在，短期後市雖然不似容易會有所作為，但亦不宜對看得太淡，暫時仍應以上落市看待。踏入7月下旬，市場將進入暑期淡季，預期在餘下的兩個多星期內，大市將有很大機會繼續在現有區間不遠處浮沉，在欠缺資金積極入市之下，個別股份一旦錄得較多買賣盤時，便見狂升暴跌，有意參與短線買賣相關股份的投資者，宜見好就收。

市況波動 宜見好就收

近期因為創辦人涉嫌犯刑事罪行接受調查的新城發展(1030)，上周獲得華置(0127)趁低吸納，股價略見反彈。新城發展近年急速擴張，目前資產負債表狀况異常緊張，債權人對創辦人受查的態度，將決定集團未來命運。華置過往曾在恒大地產(3333)上嘗過不少甜頭，今次不過是將小部分盈利再博一鋪，其心中算盤，其他街外投資者未必能打得響。

考慮到新城目前的經營規模，債權人未必樂見將公司逼上絕路，惟集團很可能在可見將來，大幅縮減發展速度，對其未來的盈利增長及估值，皆有負面影響。有意買入內房股的投資者，資金應該有更佳的出路。假如真有興趣的話，新城有2隻明年1月及2月到期的債券，一度錄得巨額折讓，考慮到集團手頭現金遠高於支付上述兩批債券的本金及利息，違約風險頗低，確實一度出現錯價現象。至於到期日超過一年的債券，由於集團還款能力的能見度隨着時間的推移而下降，投資風險相對較高，但值博率仍然較新城展的股票略勝一籌。

集團手頭現金多 債價折讓巨

上周獲得資金追捧的物業管理股，他們確實有很不錯的中線盈利增長機會，惟經歷自年初至今的瘋狂升勢之後，即使盈利中長線趨勢不變，短期高追的投資者，仍然有機會成為其他春江鴨獲利回吐的接盤俠。在投資市場，耐性非常值錢，欠缺耐性者，往往必須為自己的魯莽決定，付出沉重的代價。

上月中開始，內地科創板正式開板，首批22隻新股將於7月22日掛牌，在接受IPO認購期間，國內游資暫時無暇顧及主板二級市場。相比起目前已被炒高的內房及物管公司，個人還是認為，A股主板市場，其實存在更多具備中長線升值潛力的投資機會。近日A股在資金相對緊張的情况下，反而為投資者提供一個較佳的時間窗口，讓投資者可以較多的時間做研究及慢慢格價，預計最快亦要在科創板完成第一輪集資之後，投資者才有興致重新將目光放回主板市場。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]