陸振球﹕紐約時報成傳媒股奇葩

先說受害股，示威和衝突地區化，自然不利零售業，化妝品零售股莎莎（0168）便指修例風波打擊6月生意，上季本港同店銷售跌了15%，電視擴播（0511）（TVB）也被如寶礦力等客戶指其報道不公允而抽廣告，由上巿公司合興（0047）控股的香港吉野家，也被網民發起罷吃。

壹傳媒受惠反修例風波急升

至於受惠股，近年主要經營網購的香港電視（1137），因對手另一網購店Ztore老闆撐警而遭罷買，香港電視不單止生意急增，股價更飈升至8年新高，不過有趣的是，該公司高層趁好價行使購股權買入股份而隨即套現！另一受惠股是筆者公司同行壹傳媒（0282），或許事件有利其收費員會制，以致股價由低位約0.153元一度急升至0.42元，累升逾1.7倍，但上周五已回吐至0.29元。

壹傳媒乃傳媒股，近年都說傳媒經營困難，而上述的電視廣播近年業績也不斷走樣，股價由2013年5月曾高見57.6元，上周五收報13.62元，由高位累跌達76%，而該股在2015至2018年曾形成整固三角，不單早已下破低位，更連2008年金融海嘯的低位也守不住（圖1）。

紐時自09年低位累升7.6倍

不過，並不是所有傳媒股包括紙媒都是一沉不起，比方說美國的紐約時報（美國上市代號：NYT）股價在2009年見底後，因不斷改革和網上收費經營得法，股價已升至14年的新高，較2009年低位累升了接近7.6倍，而同期壹傳媒股價則累跌了64%（圖2）！

紐約時報的故事說明，無論經營環境多困難，最重要是做好本分，有麝自然香，自可找到出路，而投資者也要放開眼界，就算是傳媒股，也可以找到大升的股票。

[陸振球 投資超限戰]