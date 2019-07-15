謝紹榮：美國誓保「美元本位制」

股民已習慣貿戰

美國總統特朗普看似八面威風，實則四面樹敵。這邊廂剛與中國重啟貿易談判，那邊廂便隨即建議向價值40億美元的歐盟輸美商品加徵關稅。事實上，美國對歐盟出招今年已經不止一次，早於今年4月美國以歐盟補貼飛機製造公司空中巴士為由，向歐盟發出了一份總價值為112億美元的關稅清單。就此歐盟亦不甘示弱，以一份價值200億歐元的關稅反制清單回應，事件已交由世界貿易組織排期仲裁。

「侵侵」上場不久，他便以「關稅」作武器，四處發炮，表演一夫當「關」。在這場貿易戰爭中，體現了何謂弱肉強食。議價能力較弱者，如墨西哥根本全無還擊之力，議價能力較強者，如中國、歐盟、日本則需拿出真功夫來見招拆招。表面上，侵侵為了締造對美國更有利的貿易條款而掀起這場全球貿易戰；但實際上，貿易戰是為了捍衛美元主導世界貿易結算的地位。當中，中國和歐盟更被美國視為「眼中釘」，皆因假以時日，中、歐極有可能威脅到所謂「美元本位制」這個不公平貨幣體制。

中國歐盟威脅美元成「眼中釘」

筆者這個推論並非無的放矢，觀乎月初侵侵在社交媒體指摘中國和歐盟在進行「貨幣操控遊戲」，以及美國對於英法德3國注資名為「支援貿易兌匯工具」（INSTEX）交易機制之戒心，美國狼子野心端倪已露。

與此同時，侵侵硬要聯儲局減息配合其施政方向，這種統一戰線手法在美國極不尋常。美股民今朝有酒今朝醉，受到減息預期升溫刺激，上周美國三大股票指數均創收市新高。

面對新一波貨幣戰爭如箭在弦，長線投資者應如何部署？下期續談。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]