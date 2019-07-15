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陳增濤 品酒論投資

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陳增濤：Denis Durantou大師釀小酒

【明報專訊】如果不是去年有朋友請到莊園吃晚飯，一下子實在想不起有什麼特別理由去一趟Côtes de Castillon，這貼着波爾多右岸Saint Emilion東邊的紅酒法定產區。朋友為一家有名的家族打理幾個酒莊，幾年前自己買下了在Côtes de Castillon兩公頃的葡萄園和連帶的一個古樸的建築。

「近年來Saint Emilion葡萄園的價格飛上了天，這裏挨着它，葡萄園價格卻只有它的零頭。」看來朋友是趁價低投資將來。說的也是，名氣真是一個奇妙的東西。一樣的土壤環境，種植着已經三四十歲月的葡萄藤，Côtes de Castillon的紅酒卻籍籍無名。

上次去拜訪住在Pomerol的Denis Durantou，品嘗過他釀造的Château Montlandrie，就留下了深刻的印象。波爾多右岸紅酒，以Pomerol和Saint Emilion馳名世界。Denis Durantou可以說是Pomerol熠熠生輝的釀酒大師，其Château L'Eglise Clinet的名氣直追大名鼎鼎的Petrus。多年來波爾多紅酒深受美國酒評家羅拔派克的影響，在釀酒工藝中過分的注重紅酒的稠度，Denis Durantou卻有自己的想法，從波爾多的傳統引取精華，並沒有隨波逐流，釀造出以富有風土風味，既優雅又層次豐富的紅酒。在2009年他買下在Côtes de Castillon的12公頃葡萄園。土質非常像Saint Emilion山坡上的葡萄園，山坡的高度大約80公尺，石碳岩和粘土。他的葡萄園是65%的梅樂、25%的品麗珠和15%的赤霞珠，2013年才增加了種植赤霞珠的。

大師工藝 值得追捧

這次來上海，去年我曾經幫忙到波爾多選購一個集裝箱紅酒的朋友請吃飯。上桌的紅酒是左岸的一級莊。我說：「先開一瓶Château Montlandrie這還不到三十分之一價格的紅酒嘗嘗，也算是大師的工藝和列酒莊的紅酒作個比較吧。」到底大師的名氣勝出呢？還是列級酒莊的名氣呢？其實古今中外都一樣，刻在歷史記憶的，會有更多人追捧。價格才是最好的裁判。

這款2014年的Château Montlandrie深紫紅酒袍，清新優雅，結構頗豐富。但似乎沒有什麼赤霞珠的蹤迹，是沒有用上年輕的赤霞珠的緣故吧？假以時日，相信酒質的風格會有明顯的改變。無論如何，有大師的釀酒工藝，價格性價比超高，值得追捧。

香港的「反送中」運動繼續發酵。面對6月9號的100萬人遊行示威抗議，特首林鄭月娥的冷漠與傲慢為6月16號的200萬人遊行示威貢獻了的最佳推動力。其實冰封三尺非一日之寒，林鄭月娥兩年來的執政，講打講殺強推民意反對的政策，香港社會早已暗流湧動，只是她太離地視若無睹。當今林鄭政府誠信盡失，最好的選擇是她早日下台，讓繼任者當機立斷，彌補香港社會動盪不安。但香港社會已經聚集了動力，對於普選特首及立法會議員的呼聲，只會愈來愈響亮。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]

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