遙距開通內地銀行戶口 再綁定電子錢包 北上消費暢通無阻

明報記者 龍彩霞

中銀香港早前推出「大灣區開戶易」服務，銀行讓客戶毋須親自前往內地，亦可在香港之銀行分行簽署有關開戶文件，開立內地銀行存款戶口。開立內地見證戶口須親臨銀行分行辦理，存戶須在香港開立理財戶口，由於開立的戶口手續繁多，開戶時間比一般存款戶口較久，整個過程需時至少30分鐘。但當天填齊資料也不是即刻可以北上消費，香港分行只負責幫客戶填表，並將資料用速遞方法到內地分行，待兩個星期左右到指定分行取ATM卡，並綁定相關ATM卡在手機上，北上消費便暢通無阻。

首先，客戶要有實名登記內地手提電話號碼，申請者可以先問自己電訊商，而CSL、3香港、中國移動及數碼通等，都可以在分行或熱線申請實名登記。其中數碼通則需要每月加28元可額外多一個中國內地電話號碼。3香港可繳付每月19元額外申請一個「內地副號服務」。

需實名登記內地手提電話號碼

當擁有內地實名登記電話後，便可以到中銀香港開戶。不過，在香港開戶與在內地開戶分別很大，其中是在香港開通中國銀行長城借記卡，每日轉入、消費、繳費、轉帳、取現及存入資金日累計限額為1萬元人民幣，而在內地開設同一張借記卡，則持卡人憑卡及密碼，在中國境內ATM機上取款每日累計限額為2萬元人民幣，在境內特約商戶消費無限額，但不能透支；在境外ATM機上取款每日累計限額為1萬元人民幣，年累計限額為10萬元人民幣。而香港開立中銀長城借記卡則轉入或轉出限額為20萬元。

開戶手續30分鐘 兩周分行取卡

中銀香港只是為閣下填表服務及遞交所需資料，開戶申請資料包括回鄉證、香港身分證及內地手機號碼，開戶手續約為30分鐘，申請者會在兩星期左右收到中銀香港短訊，通知到指定分行取卡，同時會幫卡主綁支付寶跟微信支付，卡主便可以發放紅包及收取紅包，同時，方便北上消費。

卡主基本上付出的手續費主要在匯款過程上，單從香港匯出人民幣至內地，香港及內地銀行分別須收取匯出及匯入費用。可幸目前在內地存款毋須繳交利息稅，但還有一些隱藏收費，包括開戶手續費（推廣期內通常豁免）、借記卡年費及工本費等。

讀者陳小姐在中銀香港開立「大灣區開戶易」服務時，職員將其戶口送到珠海開立，其實申請者可以選擇深圳或珠海，相信港人會偏向選擇深圳，因為當閣下遺失該借記卡或更改資料是需要到開立戶口內地分行作出申請，客戶不可以透過中銀香港申請的。同時，在開立戶口後，閣下想即刻存入人民幣，現時由香港戶口匯錢至內地卡戶口，是需要每次要支付65港元匯款費用及透過分行辦理每筆210港元，不過推廣期間暫時豁免，暫時推廣期仍然繼續。而借記卡年費為10元，首年獲豁免。

存款毋須交利息稅 留意隱藏收費

如何減少手續費支出？方法有三，第一是成為銀行的尊尚客戶，部分匯款手續費會獲豁免，第二是揀選多重優惠的見證開戶服務，部分銀行會在推廣期內提供有限次數的免費匯款服務，若存戶不會經常調動資金，只在內地的戶口敍做定存，匯款支出能減至最低。第三當然是存入大額資金，攤分手續費比例，由於匯款費用每次多屬定額形式，部分只會按存款金額比例收取，若將存款額由1萬元增至2萬元，費用便能大減一半。多了精打細算的存戶親自北上開戶，以爭取較高存款利息。

留意人民幣匯款有多重限制

但要留意，由於人民幣至今仍非自由流通貨幣，因此每名存戶每日只能兌換2萬元人民幣，而每日匯上內地銀行的金額不得超過8萬元，並必須是同名帳戶。同時，只有從香港匯入而未動用的金額，方可匯回本港。當然，世上無免費午餐，採用見證開戶服務須花點使費，因無論是匯錢至內地戶口，還是從內地戶口匯款返本港，均涉及費用。

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