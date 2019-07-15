許繹彬：美股屢創新高 防「物極必反」

大摩最新發表的環球股市前景報告，報告顯示環球股票投資評級降至「減持」，股票配置亦降至5年來最低水平；更傳出投行德銀因重整架構，香港員工要「執包袱」，然後法巴亦有意外判亞洲研究部，情况極為罕見。投行裁員傳聞不斷，更令人擔心未來幾年經濟及股市是否將漸漸步入中美貿易戰的後遺症，可謂在不明朗景况下雪上加霜。

投行裁員 經濟雪上加霜

至於後市走勢發展，其中備受投資者關注的消息，一是中美談判進展，二是美聯儲7月議息的結果。美國剛公布的通脹數據意外升溫，下周出爐的零售銷售等經濟數據仍有望成為美國聯儲局本月底的變息籌碼，因此投資者仍需留意息口動向，若在通脹加快的情况下減息，或令情况惡化；若然美聯儲未有減息，相信會為股市帶來一番調整。

美企盈利預測偏高

事實上，環球宏觀經濟面臨下行壓力並非鮮人為知，尤其環球PMI表現持續衰退已響起一大警號，令外界憧憬各央行放水而借勢炒作，加上市場對企業盈利預測偏高，結果令美股屢創高峰，亦成為美國總統特朗普的政治手段之一。然而，投資者須明白「物極必反」，當市場再無利好消息催化下，或過度樂觀的預期並未如預想般發展，稍有差池足以令股市出現震盪，因此投資者須時刻保持理性及謹慎，不宜盲目受當刻大市情緒牽引，不然很容易慘敗離場。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]