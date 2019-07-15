黃德几﹕業務增長穩定 置富產業分注吸

集團整體業務穩定增長，截至去年12月底止年度，收益19.4億元，按年上升0.2%，物業收入淨額升1%至14.72億元；若果扣除去年2月以20億元出售和富薈，以及去年6月進行資產增值措拖的置富嘉湖，收益和物業收入淨額分別按年上升3.9%和4.5%。期內，續租租金調升率為12.7%，租戶續租率保持在68%；去年12月底，物業組合出租率為93.1%。

財政穩定 料派息率4.8厘

集團正在為置富嘉湖進行資產增值，項目西座預計今年底前分階段完成，將提供更多餐飲和零售選擇，而東座的翻新工程目前正在規劃中。另外，由於去年財政年度出售和富薈，所得款項中的19.5億元用於提前償還若干銀行借款，令去年12月底的資產負債比率降至20.9%，同時2020年前無再無融資需要。2018年財政年度，可供分派收益9.86億元，按年上升1.6%。去年度，每股基金單位分派增加1%至51.28仙。預測息率約4.8厘，具有吸引力。

走勢上，各主要平均線呈順向排序屬利好，STC%K線續走低於%D線，MACD牛轉熊差距，宜候低10.6元以下分階段吸納，中線目標為11.7元，不跌穿10.2元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]